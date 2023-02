Slezanky se do finále dostaly po středeční semifinálové výhře, kdy na kolena srazily pražský Olymp. Neutavila je pětisetová bitva? „Ale ne, to nemělo vliv," odmítla únavu Vytisková.

Ohromí volejbalová kráska i Teplice? Na instagramu ji sleduje milión fandů

Brno mělo v cestě za zlatem nejprve Olomouc. „Trošku nás překvapilo, jak je to nalosované, protože s Olomoucí jsme v extraligové tabulce nahoře, nebo spíš v té horní polovině, zatímco druhá semifinálová dvojce je v té dolní. Takže to bylo trošku předčasné finále. Ale semifinále jsme zvládly, ve finále jsme pak měly papírově slabšího soupeře. A trošku nás ta role favoritek svazovala, hlavně v prvním setu to bylo znát," vykládala šťastná Digrinová.

FOTO, VIDEO: Pražský Olymp na kolenou, do finále poháru postupuje Ostrava

Druhý a třetí set, to už byla brněnská jízda. Dařila se ofenzivní část, hlavně podání bylo velkou zbraní vítězek. „Kápéčko" si šlo za svým cílem suverénně a se zlatými medailemi na krku volejbalistky zpívaly, že „príbeh nekončí". Pomýšlí na pohár i v extralize? „Chtěly bychom se znovu dostat do finále. A uspět tam. Myslím, že si takové cíle dávat můžeme," usmála se Danila Digrinová.

Final Four Českého poháru volejbalistek v Teplicích

Finále

VK Ostrava - KP Brno 0:3 (-22, -15, -15).

Nejvíce bodů: Jedličková 11, Bauerová a Skřivanová po 8 - Nikolovová 21, Bukovská 15, Koulisiani 7.

O 3. místo

Olymp Praha - Olomouc 3:1 (23, 17, -23, 22).

Nejvíce bodů: Brancuzská 29, Kalhousová 12, Kelnarová 9 - Rajličová 14, Sepelová 10, Körmendyová 9.