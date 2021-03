/FOTOGALERIE/ Na esa vyhrály čtvrté utkání čtvrtfinále play-off extraligy 7:3, ale domácí tvrz volejbalistky TJ Ostrava v neděli neubránily. Šelmám z Brna podlehly 0:3 a o postup do semifinále teď musí zabojovat ve středu na jihu Moravy.

DOMA to volejbalistkám TJ Ostrava v neděli nevyšlo, ve čtvrtém zápase čtvrtfinále podlehly Šelmám z Brna 0:3. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Rozhodující byl náš přístup. Proti minulému zápasu u nás, který jsme prohráli 1:3, byl tým naprosto změněný. Šli jsme do toho s vervou, že nechceme takovým způsobem vypadnout, ale musíme to urvat,“ radoval se brněnský trenér Ondřej Boula po srovnané sérii 2:2 na zápasy. „Holky musím pochválit, byla to paráda,“ zářil kouč Šelem.