Jeden tým se mohl ve středu radovat z postupu do semifinále UNIQA volejbalové extraligy žen, ale nakonec jsou smutné oba. Rozhodující páté utkání čtvrtfinále play-off Šelmy Brno – TJ Ostrava, které se mělo hrát na jihu Moravy, bylo odloženo. Důvodem je nákaza koronavirem v obou hráčských kádrech, které teď čekají další testy a čtrnáctidenní karanténa.

Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy žen - 4. zápas: TJ Ostrava - VK Šelmy Brno, 14. března 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Měli jsme různá zranění, ale covidově jsme byli celou sezonu v ažuru a mohli nastoupit do každého zápasu. Trefilo nás to v tu nejnevhodnější dobu,“ uvedl ředitel TJ Ostrava Miloš Matula s tím, že oba kluby řeší situaci se svazem. Po čtyřech duelech je série vyrovnaná 2:2. Postup do semifinále už si vybojovaly celky Olomouce, Olympu Praha a Liberce.