„Chtěli jsme navázat na zápas v Brně a věděli, že to bude boj. Holky podaly obrovsky bojovný výkon, ale jsme zase na začátku play-off,“ připomenul trenér TJ Ostrava Zdeněk Pommer, že čtvrtfinále pokračuje ve čtvrtek na jihu Moravy. Do haly ve Varenské ulici se souboj čtvrtých Šelem a pátým celkem po základní části vrátí v neděli.

Ostrava mohla zápas rozhodnout dřív, jenže v koncovce úvodní sady promarnila vedení 22:20 a ve čtvrtém dějství od stavu 24:23 dokonce tři mečboly. „Šelmy nejsou slabý soupeř, my tam vyrobili dvě tři chyby a to nás stálo čtvrtý set. O to cennější je vyhraný tie-break,“ usmál se Pommer.

„Dobře jsme bojovali, slabší jsme asi byli opět v tvrdosti servisu, kde nás soupeř přehrával. Jsem rád, že jsme si s tím poradili dobře na přihrávce, ale potom jsme nebyli schopni se prosadit z kůlů, tam byla Ostrava agresivnější,“ viděl rozdíl mezi oběma celky Ondřej Boula, trenér brněnských Šelem.

Extraliga volejbalistek - duhý zápas čtvrtfinále play-off (na 3 výhry):

TJ Ostrava - Šelmy Brno 3:2 (-23, 19, 25, -27, 13), čas: 142 min., bez diváků. Stav série: 1:1.

Ostrava: Hrdličková 14, Nečasová 11, Žarnovická 24, Štrbová 23, Kalusková 13, Pospíšilová 5, libero Chevalierová - Zemanová, Kašparová, Bauerová. Trenér: Pommer.

Brno: Širůčková 20, Šmídová 10, Faltínová 7, Marková 10, Mikysková 20, Sklenářová 5, libero Chlumská - Horká 4, Janečková 6, Benediktová 1, Podhrázká 1. Trenér: Boula.