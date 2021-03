V závěru základní části extraligy ostravští volejbalisté zabojovali a skončili šestí. Ve čtvrtfinále play-off se utkají se třetí Duklou Liberec. Série na tři vítězství začne ve čtvrtek pod Ještědem, druhý zápas v neděli z Ostravy bude od 20.15 hodin vysílat televize. Třetí duel hostí 10. března Liberec, další souboje mají termíny 13. a 16. března.

TUDY NE! Václav Kotas (vlevo) a Jakub Ihnát zastavili na síti smeč libereckého Michala Kriška. Ostrava domácí zápas s Duklou v lednu vyhrála 3:2, v prosinci pod Ještědem soupeři podlehla 1:3. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Přímým postupem do play-off Ostrava splnila úkol pro tuto sezonu. „Tak to nebereme. Udělali jsme první krok a teď nás čeká druhý. Liberec, který vyhrál Český pohár, je jasný favorit, ale my ho jdeme trápit,“ přiblížil trenér Jan Václavík další cíl VK Ostrava. „Bude to těžké, ale pokud budeme hodně odvážní a zápasy nám sednou, můžeme být víc než zdatný soupeř,“ doplnil.