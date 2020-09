„Super výkon od všech hráčů,“ chválil kouč Jakub Salon, který do Beskyd přišel v létě z Ústí nad Labem, celý tým. V něm při své premiéře zazářily i nové posily, zkušený ukrajinský nahrávač Dmytro Dolgopolov a argentinský univerzál Bruno Romanutti, s 12 body nejúspěšnější hráč celého zápasu.

Dva sety v něm byly vyrovnané. „Rozhodl asi náš lepší servis. Od druhého setu Ostrava znervózněla a my vzali otěže do svých rukou,“ radoval se ze zisku tří bodů Tomáš Široký, zkušený blokař a kapitán Black Volley.

„Ostravě se tolik nedařil servis jako v minulém zápase s Kladnem, takže jsme to měli trošičku jednodušší, ale uhráli jsme si to koncentrovanou a trpělivou hrou, byli jsme výborní v obraně i celkovém projevu týmu,“ připomenul trenér Salon, že soupeř už měl za sebou jeden duel.

V něm s patnácti esy smetl před týdnem doma Kladno 3:0. „Na předešlý zápas jsme nenavázali, určitě jsme nezatlačili servisem tak, jak jsme chtěli,“ zklamaně konstatoval trenér Ostravy Jan Václavík.

„Nenašli jsme ani jednoho univerzála, který by nám pomohl, tak jsme pak střídali. Snažili jsme se to ‚lepit‘, ale myslím si, že náš útok a servis byly tak špatné, že nám to nedovolilo hrát tak, abychom byli konkurenceschopní A samozřejmě bojovností nás Beskydy předčily také,“ vysvětlil Václavík. Do boje poprvé nasadil i ruského univerzála Jurije Kružkova, který s týmem trénoval necelé dva týdny.

Ostrava neuspěla ani v obraně na síti, na bloky soupeři podlehla 2:9. „Mysleli jsme si, že všechno půjde samo, ale takhle to nikdy nechodí. Nedali jsme do toho všechno, hráli jsme na padesát procent asi, byla to za mě katastrofa,“ přiznal David Janků, smečař a kapitán Ostavy.

Extraliga volejbalistů - 2. kolo:

Black Volley Beskydy - VK Ostrava 3:0 (23, 19, 17), čas: 79 min., 350 diváků.

Beskydy: Dolgopolov 4, Mečiar 10, Široký 9, Romanutti 12, Krysiak 9, August 5, libero Moník. Trenér: Salon.

Ostrava: Kružkov 5, Ihnát 7, Sedláček 9, Matula, Janků 11, Kotas 3, libero Sobczak - Jambor, Dvořák 1, Muroň 1, Vancl 5, Závodský, Jelen. Trenér: Václavík.

Další sobotní zápasy: Příbram - České Budějovice 1:3 (14, -18, -20, -19), Kladno - Brno 3:1 (25, -22, 17, 19), Karlovarsko - Ústí nad Labem 3:0 (25, 25, 18).