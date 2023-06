/FOTOGALERIE/ Třetí domácí zápas, třetí vítězství! Čeští volejbalisté v nové hale Ostravské univerzity na Černé louce porazili v sobotu Estonsko 3:1 a přiblížili se k postupu ze čtyřčlenné základní skupiny C. Teď tým trenéra Jiřího Nováka čekají odvety na palubovkách soupeřů.

Zápas Zlaté evropské ligy volejbalistů, který se hrál 3. června 2023 v Ostravě, Česko - Estonsko 3:1. | Foto: Ivo Stejskal

„Zase mě strašně naštval vstup do zápasu, kdy nerespektujeme soupeře, protože největší respekt je, když člověk hraje naplno,“ zlobil se kouč Jiří Novák po úvodní sadě, kterou jeho tým prohrál 23:25. „Pak jsme zapnuli a bylo to vidět. Možná jsme si mysleli, že to půjde snadno, ale nepůjde. Každopádně výsledek splnil očekávání a jsme rádi za vítězství,“ dodal trenér české reprezentace.

Češi ve Zlaté evropské lize obhajují loňské zlato. Odvety u soupeřů je čekají 10. června v estonském Tartu, 14. června ve finském Tampere a 17. června ve slovenské Nitře.

Zlatá evropská liga volejbalistů:

Zápas skupiny C v Ostravě:

Česká republika – Estonsko 3:1 (-23, 16, 16, 22)

Rozhodčí: Ewald (Něm.) a Z. Grabovský (ČR), čas: 109 min., diváci: 1200.

Česko: Janouch, Zajíček, Vašina, Licek, Klajmon, Indra, libero Pfeffer - Šotola, Bartůněk, Benda, Čech. Trenér: Jiří Novák.

Estonsko: Viber, Saaremaa, Kaibald, Kordas, Löhmus, Aru, libero Maar a Vahter – Allik, Aganits, Vanker. Trenér: Alar Rikberg.