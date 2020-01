Hráli doma a na soupeře se dobře připravili, přesto ostravským volejbalistům zápas podle představ nevyšel. V úvodním duelu čtvrtfinále Českého poháru podlehli ve středu Karlovarsku 1:3.

Zápas - Český pohár, VK Ostrava - VK ČEZ Karlovarsko, 15. ledna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Vary jsou favorit, ale první utkání jsme chtěli vyhrát, abychom u nich mohli hrát o postup. Teď to už bude těžké," konstatoval trenér VK Ostrava Jan Václavík. Jeho tým by 22. ledna musel odvetu u soupeře vyhrát 3:0 nebo 3:1 a pak by o účastníkovi Final Four, které 22. a 23. února hostí Kutná Hora, rozhodl zlatý set.