Nebáli se mistra z Českých Budějovic (3:0, 2:3), vedoucího Karlovarska (2:3) ani Kladna (2:3), ale neuspěli s posledním Ústím nad Labem (0:3) i desátou Příbramí. Nad ní vedli doma 2:0, jenže nakonec duel prohráli 2:3. A na stejné palubovce obhájci bronzových medailí, kterým patří 8. příčka, v sobotu podlehli devátému Zlínu 1:3.

"Z každého doteku míče byl cítit strašný strach a nervozita,“ upozornil ostravský trenér Jan Václavík, že hlavní důvod porážky je chybějící sebevědomí týmu. „S tím se potýkáme celou sezonu. Když nám všechno funguje, málokterý soupeř přeleze přes dvacet bodů. Ale když se dostaneme do těžké situace, tak je to v há᠆ji, ve většině případů selžeme," vysvětlil problém.

"Nevím proč, ale naše sebevědomí je nízké. Jakmile se soupeř dostane nad nás, už se z toho nedokážeme dostat. Hledáme pořád někoho, kdo odtáhne koncovku," potvrdil David Janků, reprezentační smečař a kapitán ostravského týmu. "Se Zlínem jsme si ji za stavu 23:17 v prvním setu neuhráli a všechno se rozpadlo. Mezi kluky se rozšíří strach a pak tak hraje celý mančaft," konstatoval kouč.

"Porážka mrzí o to víc, že k ní došlo doma a soupeři chyběli dva hráči. "Nevím, čím to je, ale podle statistiky hrajeme lépe venku," připustil Janků. "Možná cítíme větší tlak, ale většinou nás doma diváci tlačí a to nám dělá dobře. Najít sebevědomí ve sportu je to nejtěžší. Nečeká nás nic lehkého, ale musíme na něco přijít," rád by Václavík zažehnal krizi.