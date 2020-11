Ostravanky v pátek večer nastoupí v Brně proti místním Šelmám, v sobotu od 17 hodin přivítají na domácí palubovce Šternberk.

Jak je tým po pauze připravený na souboje o body? „Nový start ligy je pro nás velká neznámá. Holky se snažily a tréninky byly dobré, tak věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom byli připraveni co nejlépe,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer a přiblížil program týmu v uplynulých dnech.

„První týden jsme chodili trénovat ven, pak jsme jezdili do haly v Polsku, kde jsme sehráli i čtyři přípravné zápasy s polskými soupeři, a když už to bylo možné, trénovali jsme v domácím prostředí,“ vysvětlil Pommer.

Při druhém startu sezony formu Ostravy prověří hned dva soupeři za sebou. „Bude to trochu jiný režim extraligových zápasů, kromě play-off jsem nezažil, abychom hráli dvakrát za sebou. A do toho nás čeká evropský pohár, bude to náročné,“ konstatoval zkušený kouč, který v minulosti vedl i českou reprezentaci žen.

Ostravské volejbalistky letos účinkují v evropském Challenge Cupu, kde jim los určil za soupeře tým Volejbola Skola z Rigy. Oba duely se budou hrát v hlavním městě Lotyšska 25. a 26. listopadu, kam svěřenkyně trenéra Pommera vyrazí po dalších testech na covid-19 auty (tranzity) v pondělí v noci.