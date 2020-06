Po sezoně z kádru odešly obě univerzálky – Polka Aleksandra Wanczyk do Šternberka a Monika Adamčíková do „béčka“ ostravských žen. Změnit dres plánuje i smečařka Klára Faltínová, z níž se stane brněnská Šelma.

Vedení ostravského klubu nyní skládá nový tým. „Chceme mít co nejširší kádr, abychom se mohli konfrontovat se silnějšími kluby a co nejlépe uspěli v Evropě,“ připomenul trenér Zdeněk Pommer, že v Challenge Cupu Ostrava dvakrát došla do čtvrtfinále. V roce 2018 hrála Pohár CEV, kde ji hned v 1. kole vyřadil rakouský Graz.