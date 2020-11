Po středeční výhře v Rize 3:1 stačilo Ostravě k postupu uspět jen ve dvou setech. „Byli jsme důslednější a trošku upravili obranu,“ hodnotil ostravský trenér Zdeněk Pommer vyhraný čtvrteční duel 3:0.

I v něm dostaly šanci hráčky, pro které byl Challenge Cup novinkou v jejich volejbalové kariéře. „Zkušenější holky to výborně rozehrály a mladé dotáhly do vítězného konce. I když se na nás začala projevovat únava z cesty a prvního zápasu, všechny to bravurně zvládly. Už se těšíme do Maďarska,“ pochválil Pommer celý tým za rychlé vítězství.

Hned po něm totiž celá výprava nasedla do dvou aut tranzitů a vydala na cestu domů, dlouhou přes 1200 kilometrů. V Ostravě volejbalistky čekají v pátek další testy na covid-19 a už v neděli extraligový duel v Přerově.

Challenge Cup volejbalistek - 2. zápas:

TJ Ostrava - Volejbola Skola Riga 3:0 (17, 17, 16), hráno v Lotyšsku. Rozhodčí: Varblane (Estonsko) a Rodin (Litva), čas: 65 min., bez diváků.

První zápas 3:1, postupuje Ostrava.

Ostrava: Pospíšilová 6, Štrbová 14, Nečasová 4, Žarnovická 15, Bauerová 8, Zemanová 4, libero Chevalierová - Jedličková, Šmídlová. Trenér: Pommer.

Riga: Hrapane 2, Reknere, Kramena 5, Ozola 7, Krustkalne 5, Neciporuka 8, libero Zvaigzne - Érgle 1, Klukeviča. Trenér: Odinokovs.