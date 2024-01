/VIDEO, FOTOGALERIE/ I když v Českých Budějovicích prohráli 1:3, ostuda to nebyla. Právě naopak! Ostravští volejbalisté se stali prvním týmem, který suverénní Jihostroj v tomto ročníku extraligy obral o set v jeho hale. Povedlo se jim to v sobotním zápase 17. kola.

České Budějovice - Ostrava 3:1 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Domácí nastoupili v nejsilnější sestavě a v úvodním dějství potvrdili roli favorita. Výborný měli i začátek druhé sady, jenže Ostrava v ní bodové manko dotáhla (10:10) a pak až do konce vedla.

„Kluci z Ostravy se chytli, když viděli, že jsme jim dali šanci. Naštěstí jsme ve zbývajícím průběhu zápasu zase šlápli na pedál a máme tři body, které potřebujeme,“ oddechl si blokař a kapitán Jihočechů Oliver Sedláček, který v minulosti oblékal dres Ostravy.

„Odehráli jsme jeden dobrý set, ale to nám na body nestačilo. České Budějovice mají dobrý tým, který prokázal svou kvalitu,“ konstatoval trenér hostů Dariusz Luks poté, co se třetí i čtvrtá sada staly jednoznačnou záležitostí čtvrtého celku tabulky.

Ostrava je na předposlední 12. příčce s 11 body, které má i desátý Zlín a jedenácté Benátky nad Jizerou.

„Myslím si, že z naší strany to byl celkem povedený zápas. Na to, že jsme nehráli v plné sestavě, jsme první tým, který vyhrál v Českých Budějovicích set. Pro nás to byla dobrá příprava na zápas s Ústím, který doma musíme vyhrát, abychom byli ve hře o play-off,“ připomenul ostravský kapitán Jakub Dvořák sobotní domácí duel s posledním celkem třináctičlenné tabulky.

Extraliga volejbalistů – 17. kolo:

Jihostroj České Budějovice – VK Ostrava 3:1 (19, -18, 15, 18)

Rozhodčí: Marschner a Olt, čas: 93 min., diváci: 772.

České Budějovice: Ondrovič 3, Sobrinho 1,Balabanov 7, Taylor-Parks 8, González 7, Luengas 20, libera Kovařík a Michálek 1 - van Schie 6, Sedláček 5, Emmer. Trenér: Andrzej Kowal.

Ostrava: Mazoch 7, Dvořák 8, Tsmokalo 3, Vancl 10, Olsen 3, Pawlun 2, libero Motyčka – Srovnal 4, Pelikán 6, Resl 1. Trenér: Dariusz Luks.