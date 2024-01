/FOTOGALERIE/ Lídr Tomáš Vrátný ze zdravotních důvodů v letošním ročníku Rallye Dakar chybí, barvy ostravského týmu Fesh Fesh v prestižním závodě ale hájí dva kamiony se zahraničními posádkami.

V letošním ročníku Rallye Dakar hájí barvy ostravského týmu Fesh Fesh dva kamiony - speciál Tatra Jamal s litevskou posádkou Paškevičius, Veliamovič, Gaspariunas. Druhým je Ford Cargo s andorsko-španělskou sestavou Llovera, Llobera a Torres. | Foto: Tým Fesh Fesh Ostrava

Speciál Tatra Jamal se startovním číslem 613 řídí Litevec Vaidotas Paškevičius, který před rokem obsadil na Dakaru 17. místo s jedním etapovým vítězstvím. Navigátorem je Albert Veliamovič, o technický stav kamionu se stará Gytis Gaspariunas.

„Vaidotas je velmi rychlý, dokáže se držet na předních pozicích. Je to naše želízko v ohni, navíc má takové, pro značku Tatra magické číslo – 613, tak doufám, že mu přinese štětí,“ říká šéf týmu Tomáš Vrátný.

„S kamionem jsem spokojený, automatická převodovka, plný výkon a dobré odpružení, to je to, co potřebuji pro cestu svým třetím Dakarem,“ konstatoval po dvou testovacích dnech litevský pilot Viadotas Paškevičius, který během roku absolvoval i několik rallye s automobilem.

Z Krásného Pole na Dakar. Nováček Prokeš testoval motorku u moře v Chorvatsku

Druhým speciálem je Ford Cargo s tatrováckým podvozkem a startovním číslem 619. Pilotuje ho Andořan Albert Llovera, navigátorkou je jeho neteř Margot Llobera a palubním mechanikem Španěl Marc Torres.

„Je to můj devátý Dakar, čtvrtý s týmem Fesh Fesh. Poslední dva ročníky se mi moc nepovedly, ale na tento se cítím skvěle připravený a chci jej dokončit,“ svěřil se andorský pilot Albert Llovera, který je od svých 18 let upoután na invalidní vozík a pro řízení kamionu využívá speciálně upravené řízení.

„S naším týmem Fesh Fesh jako první paraplegik dokončil Rallye Dakar v kategorii kamionů již v roce 2016. Nyní ve svých 56 letech bude bojovat znovu a bude se snažit rallye dokončit. Velmi těžké to bude mít určitě v Empty Qurater, kam se závodníci dostanou během speciální 48hodinové maratonské speciálky,“ dodal Tomáš Vrátný k Lloverově účasti v prestižním závodě.

Ostravský tým Fesh Fesh v loňské Rallye Dakar vybojoval 9. místo v kategorii kamionů s posádkou Vrátný, Boba, Martinec a po umístění na 3. místě na Rally du Moroc se stal vicemistrem ve světovém šampionátu FIA v dálkových rallye.