Mladý tým házenkářek DHC Sokol Poruba patří v aktuální sezoně do středu tabulky mezinárodní MOL Ligy, přesto se může pyšnit něčím, čím ostatní sportovní kluby v regionu, snad s výjimkou florbalistek a florbalistů, nikoliv. Družstvo trenéra Ivo Vávry pravidelně zásobuje národní tým.

Do výběru kouče Jana Bašného se nyní pravidelně dostávají čtyři hráčky – Michaela Konečná, Petra Tichá (roz. Adámková), Silvie Polášková a Hana Mučková. „Navíc Eliška Desortová je v širším týmu, do kterého na kvalifikační akci dostala pozvánku i Anežka Farářová,“ připomíná Ivo Vávra. „Troufám si říct, že jsme jediným klubem v Moravskoslezském kraji, který má takové zastoupení v národním týmu,“ konstatuje.

Aby toho nebylo málo, dlouholetými oporami reprezentace jsou i Michaela Hrbková a Šárka Marčíková, někdejší hráčky Poruby. Vávra si však cení současných členek svého družstva. „Pro klub je to určitě skvělé, ty holky totiž v něm mohou udávat směr. Mladé při nich rychleji rostou a výhodou je , že jsou na takové herní výši, že se nimi dobře pracuje. Rychle chápou nové věci, což je obrovská pomoc při jejich uvádění do praxe. Zároveň to ale není známkou nebo signálem, aby na sobě už nepracovaly,“ říká trenér.

„Je to fajn, a chceme pracovat i na tom, aby naši sponzoři, město Ostrava i Moravskoslezský kraj věděli, že jsme zdravý, perspektivní klub a můžou být na naše holky náležitě hrdí,“ dodává Ivo Vávra.

Zkušený kouč se házené věnuje tři dekády, s ženským kolektivem ale pracuje poprvé až v této sezoně. S trenéry u reprezentací je v pravidelném kontaktu. „Dušan Poloz (trenér juniorské reprezentace) za námi jezdí jednou za čtrnáct dní, má své ovečky náležitě pod kontrolou a pokud máme volnější trénink, chodí s námi na hřiště. Přehled o hráčkách má i pan Bašný, se kterým se dobře známe, hodně spolupracujeme, takže to je super a holky snad cítí v nároďáku pevnou půdu pod nohama,“ popisuje Vávra.

A výčet elitních hráček se může i rozrůst. „V klubu cítím určitý potenciál, máme na co navazovat. Je však nutné vnímat, jak jsou na tom naše dorostenky věkově a kolik toho zatím v nejvyšší soutěži odehrály. Přece jen hrát dorosteneckou ligu je něco jiného, než se prosadit mezi seniory,“ uvědomuje si Ivo Vávra.

I proto zejména teď, kdy se blíží konec základní části MOL Ligy a Poruba má už dopředu zajištěny boje v play-off, dává hodně prostoru mladým hráčkám. „Že výsledky nejsou takové, jako v minulosti, slýchávám ze všech stran. Je třeba si uvědomit, kam se Poruba posunula. V letech 2012 až 2015 tu bylo osm reprezentantek, špičkových hráček, které ale byly z celé republiky. Od toho se odvíjely úspěchy jako titul či stříbrné medaile,“ vzpomíná.

„Pan Adámek tehdy poskládal perfektní tým, klobou dolů. Nicméně od té doby se kádr hodně změnil, protože s výjimkou Adély Baumbachové a Sisy Poláškové, kterou už ale všichni za odchovankyni považují, jsou všechny hráčky v Porubě už od žaček. A třeba v Dunajské Stredě, na hřišti jednoho z nejlepších týmů v soutěži, jsem na plac nasadil pět dorostenek. Většinou ročník 2002, jedna dokonce 2003. Přesto jsme konkurenceschopní. To vnímám do budoucna pro oddíl, jako je Poruba, pozitivně,“ přibližuje cíl své práce v nadcházejících letech Ivo Vávra s tím, že výsledky a medaile nejsou nyní prioritou.

„Potřebujeme klub i tým stabilizovat a třeba za dva tři roky budeme medaile vozit dalších pět let v kuse. Ale považuji za úspěch, že jsme se s týmem dostali tam, kde jsme a budeme o medaile bojovat už letos. Pět reprezentantek seniorských, čtyři juniorské, čtyři dorostenecké, to je myslím skvělá vizitka pro porubskou házenou. Tak uvidíme,“ uzavírá pozitivně Ivo Vávra.