/FOTOGALERIE/ Stařičká ostravská hala Tatran byla po letech opět nabitá k prasknutí. Na programu bylo totiž univerzitní derby mezi VŠB a ostravskou univerzitou.

Univerzitní derby v Ostravě | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

V parádní atmosféře se nakonec z vítězství překvapivě radoval celek z Báňské, který zvítězil 83:74. Do akce zasáhli také hráči spojení s opavským basketbalem.

„Šlo o velký basketbalový svátek. Na tohle univerzitní derby přišlo více lidí, než na Ostravu v KNBL. Velký dík patří organizátorům Adamu Kubalovi a Robinu Hoblíkovi,“ řekl Kryštof Vlček, jeden z opavských trenérů a ostravský rodák, který tyto duely pravidelně navštěvuje a byl součástí realizačního týmu VŠB. „V týmu VŠB mám hned šest svých svěřenců,“ dodal s pyšným tónem v hlasu. Zápas dokonce začal o dvacet minut později, neboť před halou byly velké fronty a ne všichni by začátek pikantní bitvy stihli.

VŠB začala lépe. Po dvou rychlých trojkách Žídka vedla. Outsider se dostal do euforie. Voráč, kterému nevyšel úvod se následně rozehrál do slušné formy a díky němu se Ostravská univerzita dostala do hry. Nakonec se z vítězství radovala Báňská, a to i díky Snopkovi, který nastřílel třiačtyřicet bod a byl jasným MVP duelu.

„Zápas měl velkou úroveň po všech stránkách. V každém time, či přestávce byl v akci doprovodný program. Pavel Jozek se dokonce trefil z poloviny hřiště. Musím říci, že jsem z celé akce nadšený,“ svěřil se Kryštof Vlček.

Derby mělo i charitativní podtext. Basketbalisté i studenti podpořili rodinu bývalého basketblisty Patrika Smažáka, přesněji jeho syna Tomáše, který trpí juvenilní nefronoftízou, onemocněním ledvin a je po několika transplantacích.