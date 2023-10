/FOTOGALERIE/ Byla to opět skvělá podívaná v netradičním průmyslovém prostředí s vysokou pecí! Závody kategorie UCI C2 HSF System Velká cena Ostravy a UEC Evropský pohár přilákal o víkendu do Dolních Vítkovic cyklokrosaře a cyklokrosařky z jedenácti zemí. Dvě zlaté medaile vybojoval elitní belgický jezdec Victor van de Putte. Nejlepší český závodník Matyáš Fiala obsadil 2. a 3. místo. Grand Prix žen ovládla Belgičanka Alicia Franck před českou bronzovou medailistkou z MS do 23 let Kristýnou Zemanovou, která vyhrála Evropský pohár.

HSF System Velká cena Ostravy 2023 a UEC Evropský pohár v cyklokrosu v Dolních Vítkovicích. | Foto: Jan Brychta

Po sněhové nadílce vloni v prosinci ani tentokrát počasí cyklokrosařům úplně nepřálo, některé z deseti připravených povrchů v dešti klouzaly, což se neobešlo bez pádů, i těch hromadných. Na start tříkilometrového okruhu se v sobotním deštivém počasí postavilo celkem 236 cyklistů a cyklistek od žákovských až po kategorie Masters.

„Spadla jsem už v prvním kole, což naštěstí nebylo tak klíčové. Člověk samozřejmě pár pozic ztratí, navíc jsem se zamotala do pásek vymezujících trať, ale rychle jsem se do závodu vrátila, dostala se na čelo a ve třetím kole, kdy se mi povedlo odtrhnout se od Alicie Franck, jsem měla defekt. To mě trochu psychicky zlomilo, protože to bylo moc smůly na jeden závod, ale bohužel to k cyklokrosu patří,“ svěřila se po sobotním 2. místě česká mistryně Kristýna Zemanová.

Chuť si spravila nedělním vítězstvím v závodě UEC Evropského poháru. „Trať se mi strašně líbila a upřímně musím říct, že to bylo hezčí a zajímavější než na Českém poháru v Kolíně. Asi to dělá i to netypické prostředí, ale je to hlavně tím, že má opravdu všechno a je hodná světové konkurence. Nejtěžší pasáže přišly hned po startu, kde je hodně odkloněných rovin, klouže to, ale jsou tam i místa, kde si člověk může ve sjezdech a zatáčkách odpočinout, pokud si dobře najede,“ pochvalovala si vítkovický okruh česká šampionka. „Konkurence byla slušná, dorazily holky z Belgie a Nizozemska, díky nim byl závod zajímavý.“ dodala.

Za Victorem van de Putte dospurtoval v sobotu Matyáš Fiala. „Jsem spokojený, protože je to druhé místo v elitní kategorii,“ usmíval se v cíli český jezdec. „Po startu to bylo divoké, trať je hodně členitá, nahoru a dolů, levá, pravá, asfalt a veškerý možný povrch. Odstartoval jsem dobře a celý závod byl vepředu,“ vrátil se k jeho průběhu.

„Těžko se sjížděla ztráta, když člověk udělal chybu a těžko se i odjíždělo do úniku. Pomohl mi i defekt Francouze Mickaëla Crispina, který nakonec dojel za mnou,“ radoval se z cenného skalpu. „Na trati je hodně technických zatáček, kde si člověk může trošku vydechnout, ale za každou přišel spurt na maximum, takže jsme jeli celý závod v totálním pekle. Vnímal jsem i průjezd halou a prostředí se mi moc líbí. Je to příjemná změna oproti klasickým cyklokrosům,“ komentoval v sobotu druhý a v neděli třetí Matyáš Fiala.

V nejpočetnější kategorii juniorů kraloval ostravským závodům nadějný maďarský jezdec Zsombor Takács.

Nedělních závodů v kategoriích kadetů, juniorů, do 23 let a Masters. UEC Evropského poháru se zúčastnilo 182 jezdců a jezdkyň. „Už třetí rok se snažíme a budujeme. Chtěli bychom se dostat na úroveň, která bude ve světě vidět. Díky klasifikaci UCI C2 je teď jednodušší dostat do Ostravy závodníky z okolních i vzdálenějších zemí, kteří si sem pro body do UCI žebříčku přijedou. Bylo dobrým rozhodnutím, že jsme uspořádali závody této úrovně v obou dnech,“ potěšil zájem Radovana Šťastného, ředitele závodu a stavitele trati v Dolních Vítkovicích.