Tribuny na zimním stadionu v Nové Pace byly zaplněné do posledního místa. Fanoušci si nechtěli nechat ujít výkony nejlepších mladých krasobruslařů. První na řadě byla kategorie mladších chlapců, kde se mimo jiné představil Jan Vršek.

Začala Zimní olympiáda dětí a mládeže, sportovce MS kraje uvedl skokan Janda

Krasobruslař z Ostravy nastoupil na led jako úplně poslední. Svým skvělým výkonem nakonec přeskákal všechny soupeře a mohl se radovat z vítězství. Mladý talent začal s krasobruslením už ve třech letech.

„Babička s mamkou mě přivedly k tomuto sportu a začalo mě to hodně bavit. Nejradši mám skoky a učení nových věcí,“ prozradil Vršek po triumfu na ODM. A jaké jsou jeho cíle do dalších let? „Chtěl bych začít skákat trojité skoky a zúčastnit se Grand Prix,“ prozradil úřadující český vicemistr v kategorii mladších žáků.

Podívejte se: mistři na ostravském ledě. Je mezi nimi nový Verner a Březina?

Pro Vojtěcha Warische nebyla Olympiáda dětí a mládeže žádnou neznámou, vyhrál ji už v roce 2020. V Nové Pace předvedl výborný krátký program, na který navázal volnou jízdou. Svou soutěž vyhrál s obrovským náskokem.

„Jsem moc nadšený, že jsem na ODM podruhé a že jsem vyhrál proti dobrým klukům, které znám,“ radoval se Warisch, kterého přivedla ke krasobruslení sestra, když mu byli čtyři roky. „Věnovala se tomu a snažil jsem se bruslit podle ní,“ prozradil dvojnásobný šampion ODM.

Krasobruslař Warisch rád skáče. Baví ho dvojitý axel

Jeho vzorem je Američan Nathan Chen, olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa. „Snažím se být stejně dobrý jako on, jelikož patří mezi ty nejlepší, a také se na něj dívám, protože jezdí dobře,“ prozradil Jan Warisch, který na loňském mistrovství ČR v Mariánských Lázních vyhrál kategorii žáků.