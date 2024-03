„Předloni jsem skončil třetí, loni pátý a letos bych chtěl vystoupat úplně nejvýše,“ odhodlaně tvrdí talentovaný ostravský squashista Viktor Byrtus.

Výsledky v této sezoně ho pasují do role favorita. „S tím souhlasím. Mluvit o mně jako o favoritovi už je na místě. Na druhou stranu jdu do každého zápasu s pokorou a chci hlavně předvést svůj nejlepší squash. Pokud to zvládnu, úspěch se dostaví,“ říká Viktor Byrtus pár hodin před zahájením šampionátu.

Odrazovým můstkem bylo vítězství na dubnovém turnaji v kanadském Edmontonu. Na okruhu PSA se mu to podařilo na čtvrtý pokus. „Byl to dobrý impulz ve světovém žebříčku. Tím, že jsem vyhrál, posunul jsem se nahoru. Začal jsem se dostávat na lepší turnaje, na nichž se hraje o více bodů,“ popisuje třiadvacetiletý rodák z Třince.

Momentálně figuruje na 82. příčce světa. „Bylo skvělé získat titul. Spadla ze mě tíha okamžiku a od té doby se cítím mentálně daleko odolnější. Snad se to projeví i na mistrovství republiky,“ přeje si.

Český šampionát řadí mezi tři vrcholy sezony. Půjde do něj jako dvojka. V mezinárodním žebříčku ztrácí sedm pozic na Martina Švece, za sebou už nechal 94. Daniela Mekbiba i 105. Jakuba Solnického. „Z naší špičky jsem stále nejmladší. Díky tomu nemusím být nervózní. Nicméně nějaká očekávání už tu jsou. Ženou mě za splněním mých cílů,“ zdůrazňuje Byrtus, jenž míní, že výkonnostně už patří do finále.