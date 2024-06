Platí za velkou naději nejen v Ostravě, ale vůbec pro celé české judo. Závodnice USK JUDO Ostrava Kristýna Kaszperová udělala v minulých týdnech velký krok v kariéře, když se ve svých teprve patnácti letech kvalifikovala na mistrovství Evropy i světa. Po jedné zlaté a třech stříbrných medailích z evropských pohárů dorostenců jde o další velký úspěch.

Kristýna Kaszperová, úspěšná judistka z Ostravy. | Foto: USK JUDO Ostrava

Loni ji o start na evropském šampionátu připravilo zranění, letos je ale devátá dorostenka světového žebříčku připravena poprat se o co nejlepší výsledek. Od 27. do 29. června se představí v bulharské Sofii, na konci srpna pak v Peru. Pokaždé v kategorii do 18 let a ve váze nad 70 kilogramů. Kaszperová má za sebou přípravu v japonském Naganu. „Je náročná, ale určitě mi to hodně dává. V posilovně i na žíněnce se cítím mnohem pevnější a silnější, než v minulém roce,“ přiznala Kaszperová.

Pracuje zejména na technice. „Osvojila jsem si více chvatů a mám nyní více možností, kam zápasy a svůj projev na žíněnce směřovat,“ hodnotila a připustila, že ze startů na kontinentálním i světovém šampionátu je velmi nervózní.

„Přece jen je to pro mě něco nového a většího, než jsem doteď zažila. Ale myslím, že to zvládám skvěle. Dávám do přípravy všechno i když už nemůžu, ale chybí kousek a teď už to jen dotáhnout do konce,“ pousmála se Kristýna Kaszperová.

Důvěru v ní vkládá i osobní trenér Jiří Svoboda. „Věřím, že potvrdí formu, která ji v této sezóně provází. Kristýna udělala obrovský kus práce a zaznamenala velký posun v mnoha ohledech. Příprava byla a je opravdu náročná, ale zvládá ji statečně a s vervou, za kterou si jistě zaslouží odměnu,“ zmínil s tím, že v klubu má řadu nadějných judistů.

Kaszperová si je vědoma faktu, že bez svého okolí by tam, kde je, určitě nebyla. „Ráda bych poděkovala všem, kteří tuto cestu absolvují se mnou, motivují mě, podporují a přemýšlí, jak mě posouvat dál. Všem trenérům, ať už klubovým či reprezentačním, dále všem, kteří mi pomáhají s kondicí, výživou, mentální stránkou či zdravím. V neposlední řadě patří obrovský dík všem sparingům, které to někdy bolí víc než mě a bez jejich pomoci bych se nemohla posouvat vpřed,“ měla jasno na závěr.