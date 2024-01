Liberty chce férovou cenu energií, Tameh dlužnou částku. A zaměstnanci sedí doma

Bojovník z Kladna, který působí v Praze, se přes známého z Olomoucka „zapletl“ do ostravských zločinů. Ty podle státního zástupce organizoval Řek Vasileios P. (45 let) žijící na Ostravsku. Násilnosti směřovali vůči dvěma místním drogovým dealerům. Řek se chtěl zmocnit jejich peněz a pervitinu. Jako volavka fungovala Nathalia H. (24 let) z Ostravy. Prvního z dealerů vylákala na schůzku ke Slezskoostravskému hradu, druhého pak pod falešnou záminkou navštívila v jeho bytě.

Drsňáci v akci

Těmi, kdo provedli samotné loupeže, byli podle státního zástupce Jartim a Robert D. z Olomoucka, s nímž se Jartim seznámil během cvičení v posilovně. Nebyli žádní velcí kamarádi, spíše známí, kteří o sobě na dálku věděli.

A právě Robert D. na jaře 2022 Jartimovi zavolal, že by se s ním rád setkal. Prý má pro něj nabídku. Dvojice po příjezdu do Ostravy vyrazila na Stodolní ulici, kde je čekal Řek z Ostravy. „Neznal jsem ho, jen Roberta,“ uvedl Jartim, který podle svých slov netušil, o co jde. „Od toho Řeka jsme se dozvěděli o muži, který v centru Ostravy prodává pervitin nezletilým,“ prohlásil Jartim, který je odpůrcem drog. „Ke sportu to nepatří, navíc mám dítě, připadá mi to ohavné. Drogy odmítám,“ uvedl.

Myslel si, že jeho úkolem je dotyčnému domluvit. S Robertem D. mu měli vzít drogy a také peníze. Předseda senátu na jeho verzi reagoval udiveně. „Zní to zvláštně, jako Rychlá rota,“ uvedl soudce v narážce na známý animovaný seriál. Jak dodal, takto by mohli začít objíždět i další města v republice.

Loupež u hradu

Prvního dealera vylákala Nathalia H. ke Slezskoostravskému hradu, odkud zavolala Řekovi. Vzápětí na místo vyrazili Jartim s Robertem D., který muže napadl. Později se jednou ranou přidal i Jartim. „Říkal jsem mu, ať neprodává drogy nezletilým. Omylem jsem ho bouchl do spodní části obličeje. Vlastně to nebyl omyl, jen taková slabá rána. Kdybych mu chtěl ublížit, tak mu dám pořádnou ránu,“ vypověděl Jartim. Oběti vzali přibližně 45 tisíc korun a dva mobilní telefony. Drogové sáčky ponechali bez povšimnutí. S lupem se vrátili k Řekovi. Ten každému vyplatil zhruba deset tisíc korun. Jartimovi dal i jeden z telefonů, který skončil v zastavárně.

O necelý měsíc později se Jartim po dohodě s Robertem D. do Ostravy vrátil. Jako minule na ně čekal Řek. Od něj se dozvěděli, kam mají jít. Opět šlo údajně o dealera, který prodával pervitin dětem. Doma má prý nejméně půl kilogramu pervitinu a peníze. „Volavkou“ byla opět Nathalia H., která prodejce drog znala. Navštívila ho pod smyšlenou záminkou, do domu pak vpustila Jartima a Roberta D. Ti vzápětí zaklepali na dveře nic netušícího muže, který jim otevřel. Našli u něj pouze několik sáčků s bílým práškem, které Jartim rozházel po zemi. Odešli se zhruba čtyřiceti tisíci korunami. Peníze odevzdali Řekovi. Ten byl sice nemile překvapen, že nemají drogy, každému ale vyplatil odměnu. Šlo zhruba o osm tisíc korun.

Přísná sazba

Žádný z přepadených mužů neutrpěl závažná poranění, obžalovaným přesto hrozí 5 až 12 let vězení. Podle žalobce šlo totiž o organizovanou skupinu. Jartim i Robert D. prohlásili vinu, což by jim mohlo zajistit trest pod spodní hranici sazby. „Přiznávám se. Je mi to lito. Nechal jsem se k tomu unést. Netušil jsem, že z toho mohou být problémy,“ řekl Jartim. Řek a „volavka“ se v podstatě přiznali, nesouhlasí však s právní kvalifikací. Podle nich šlo o „obyčejnou“ loupež, kde je sazba od dvou do deseti let. Soud bude pokračovat výslechem svědků.