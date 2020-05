Rodák z Ostravy měl i vynikající individuální čísla. V průměru si připisoval 18,2 bodu na zápas, k tomu přidával 7,4 asistencí a 3,7 doskoků. „Důležité pro mě byly výsledky týmu, a ne má čísla,“ říká skromně dvaatřicetiletý playmaker.

Na podobné ocenění si sáhl už před čtyřmi lety. „To letošní bylo jiné v tom, že přišlo po neúplné sezoně, což může kazit dojem,“ přiznává opavská opora, která se už nemůže dočkat prvního společného tréninku.„Basket nám všem chybí,“ konstatuje Jakub Šiřina, jenž v době nucené pauzy alespoň stihl s manželkou Kristýnou připravit stěhování do nového domu ve Lhotce u Petřkovic.

Podruhé v kariéře jste získal ocenění MVP basketbalové Kooperativy NBL (nejužitečnější hráč soutěže), jak ho vnímáte? Přece jenom přišlo po nedokončené sezoně.

Tak půl na půl. Sezona se nedohrála celá, a to kazí dojem. Na druhé straně máme za sebou něco okolo třiceti zápasů, to týmy i hráči mohli opravdu ukázat, co v nich je.

Opava končila na druhém místě, měli jste našlápnuto k dobrému výsledku.

Je pravda, že sezonu jsme měli rozjetou jako nikdy. Prakticky celou soutěž jsme se drželi na druhém místě. Nebýt drobných výpadků, mohl být náš náskok před Svitavami vyšší. Každopádně do play-off bychom šli z výborné pozice, věřím, že bychom si na medaili sáhli, náš tým měl velkou sílu.

O týmovém výsledku rozhodnuto není, byť jednotlivci vyhodnoceni byli, což znamená, že by uplynulý ročník nemusel být anulován.

S tím souhlasím, nechal bych výsledky dle aktuální tabulky, přece jenom zápasů se odehrálo dost. O Nymburku nikdo nemůže pochybovat, titul by získal určitě. My bychom měli zůstat na druhém místě, i když o nějaké radosti ze stříbrných medailí nemůže být řeč. Naopak v Děčíně to vnímají jinak. Po čtyřech finálových účastech v posledních pěti letech by se museli spokojit s osmým místem.

Opava by si díky druhému místu zajistila i účast v pohárově Evropě, mám na mysli v lepší soutěži než byl tragický Alpe Adria Cup…

Alpe Adria Cup byl fraška, tuto soutěž bych nenazýval ani pohárem. Liga mistrů je naopak nad našimi možnostmi. Soutěže pod ní jsou o něčem jiném, hrajete méně zápasů a s kvalitními soupeři. Za mě pro Opavu ideál.

Opavě se dařilo výsledkově a velké plus byly i zvyšující se divácké návštěvy.

Právě o to více nás mrzí, že se soutěž nedohrála. Návštěvy měly stoupající tendenci a věřím, že v play-off bychom měli hezká čísla. Jsem rád, že v Opavě se začalo myslet na diváky. Korigovala se výše vstupného, začaly se dělat poločasové soutěže, dali jsme se správným směrem.

Pojďme nyní čistě k vaší osobě. Sezonu jste odstartoval fantasticky. Přitom jste s tý᠆mem neabsolvoval letní přípravu a do ligy jste naskočil, dá se říct, přímo z letadla, které se vrátilo ze světového šampionátu v Číně.

Reprezentace mi pomohla. Měli jsou dlouhou a kvalitní přípravu. Přece jenom trénujete s nejlepšími hráči v republice, dá se říci s polovičkou Nymburku, a to má velkou úroveň. Neodehrál jsem žádné velké porce minut, ale i ty malé chvilky člověku zvednou sebevědomí. Z toho jsem hodně čerpal.

Mohl svou roli sehrát i fakt, že v týmu Opavy skončil Radovan Kouřil, navíc se hned zranil další rozehrávač Radim Klečka? Veškerá zodpovědnost tak padla na vaše bedra. Přece jenom od mladého rozehrávače Lukáše Bukovjana se nemohly čekat žádné velké věci…

Kuřka je klasický rozehrávač, Lukáš Bukovjan zatím sbíral zkušenosti. Při zranění Radima Klečky padla veškerá zodpovědnost na mě. Měl jsem více míčů, dostával hodně minut, dostal jsem se tím i do větší pohody.

Na konci kalendářního roku přišel výpadek. Vypadalo to, že vám dochází dech…

Přiznávám, že výpadek jsem měl. Troufnu si říct, že vstup do soutěže jsem měl raketový, naskakovala mi dobrá čísla, dařilo se týmu. Ale nejsem robot, bylo jasné, že přijdou utkání, ve kterých se mi přestane dařit, a to se taky stalo. Najednou jsem měl nepříjemné statistiky, třeba v Ústí nad Labem jsem měl na bodovém kontě nulu, nepamatuji si, kdy jsem měl tak hrozné statistiky. Na druhé straně se ale dařilo týmu, drželi jsme si druhou příčku.

Pocítil jste na vlastní kůži, že s přibývajícími zápasy si soupeři dávají na vás větší pozor a třeba vás zdvojují?

Cítil jsem agresivnější obranu na svou osobu, více se na mě soustředili.

Paradoxně vám vždy z herní krize pomohl reprezentační sraz. Vracel jste se z něj plný elánu.

Nároďák má na mě pozitivní vliv. Těším se vždy na kluky, udělala se skvělá parta, ve které je sranda. Beru to jako únik ze všedních dnů, tím ale nechci rozhodně říct, že by v Opavě bylo něco špatně. Reprezentační sraz mě nabije dobrou energií, ale už se těším opět na kluky v Opavě, a to se pak odráží i na palubovce.

Opava začala spolupracovat s kondičním trenérem Michalem Miřejovským. Co to pro vás osobně znamená?

Kvituji, že je u nás v týmu, dává nám řád po kondiční stránce. Připravil nám skvělý individuální plán, v normální době dělá s námi kruhové tréninky. Navíc velké plus vidím v tom, že bude s námi i v letní přípravě. Nechci v žád᠆ném případě shazovat práci Kryštofa Vlčka, ale Michal je nás schopen připravit po kondiční stránce lépe, přece jen má tuto problematiku vystudovanou. Kryštof se tak může věnovat basketbalovým věcem a soustředit se na ně. Věřím, že to vše nás může posunout v nové sezoně výš.

Podruhé během čtyř let jste byl vyhlášen MVP celé ligy. Nabízí se otázka, zda vám někde v hlavě nehlodá myšlenka zkusit basket v jiné destinaci?

Motivace zkusit někde něco jiného byla někdy v pětadvaceti. Soustředím se na práci v Opavě a nad odchodem do zahraničí vůbec nepřemýšlím. Navíc dostat se ven je strašně těžké. Třeba takový Vojta Hruban měl výbornou sezonu a nakonec taky prodloužil v Nymburku.

Opavu ale nečeká lehká sezona. Odešli dva klíčoví hráči Václav Bujnoch s Rostislavem Dragounem, kvůli zdravotním problémům skončil Vojta Bratčenkov.

Mrzí mě, že skončili, byli právoplatnými členy kádru, pro nás stěžejní hráči. Nebude lehké je nahradit, ale přeju jim, ať si vyzkoušejí nové výzvy. Uvidíme, kdo nakonec místo nich přijde, třeba uhneme i z ryze české cesty.

Malým pozitivem současného stavu je, že máte více prostoru na zařizování nového domu…

(usměje se) Trošku ano, nějaké krabice jsme už zabalili. Na stěhování jsme připravení, ale ten hlavní nápor přijde stejně až v srpnu.