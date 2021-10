/FOTOGALERIE/ Měli skvělou formu a na mistrovství republiky zápasníků ve volném stylu v sobotu v Praze ji osm volnostylařů Sokola Vítkovice předvedlo. Vybojovali čtyři tituly, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. V hodnocení družstev skončili druzí za Olympem Praha.

Vítkovická zápasnice Vendula Piskořová v akci. Na společném snímku vítkovičtí mistři ve volném stylu, zleva Vojtěch Piskoř, Vendula Piskořová, Karel Dorňák a Matouš Vondál. | Foto: Foto: oddíl zápasu Sokola Vítkovice

Přemožitele nenašli na šampionátu Vojtěch Piskoř (do 80 kg) a Matouš Vondál (do 97 kg). „Vojta všechna čtyři utkání vyhrál před časovým limitem. Matouš měl původně zápasit ve váze do 92 kg, ale na místě jsme se dohodli, že nastoupí o jednu váhu výše. V ní zápasil s těžšími soupeři, ale po taktickém výkonu vyhrál ve všech třech utkáních,“ hodnotil výkony českých mistrů Milan Slončík, předseda vítkovického oddílu. Lehčí cestu za titulem měli Karel Dorňák (do 57 kg) a Vendula Piskořová (do 76 kg), kteří měli jen jednoho soupeře. „Oba potvrdili role favoritů a finálová utkání vyhráli před časovým limitem,“ potěšilo Slončíka.