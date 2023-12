CELÝ PROGRAM OKTAGON 50

Hlavní karta:

Losene Keita vs. Niko Samsonidse (pérová váha, o titul)

Rony Paradaiser vs. Ivan Buchinger (lehká váha, o titul)

Vlado Lengál vs. Samuel Bark (pérová váha)

Matěj Peňáz vs. Ole Magnor (střední váha)

Rafael Xavier vs. Dan Vinni (lehká váha)

Jan Široký vs. Hafeni Nafuka (lehká váha)

Předzápasy:

Matěj Kuzník vs. Ebrahim Hosseinpour (lehká váha)

Máté Kertész vs. Ammari Diedrick (weltrová váha)

Ondřej Raška vs. Michal Kotalík (domluvená váha do 89 kg)

Michal Konrád vs. Marco Novák (pérová váha)