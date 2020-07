Poslední dvě sezóny jste odehrál v polské Wisle Plock. Jaká to byla zkušenost, když to zařadíte do kontextu své ostatní bohaté kariéry?

Angažmá v Polsku můžu hodnotit jen pozitivně. Jako rodina jsme se tam cítili skvěle. Jazyk jsme se naučili velice rychle, děti se také aklimatizovaly a byly tam velmi spokojené. Myslím, že tyhle dva roky mě posunuly nejen házenkářsky, ale i lidsky dál a zkušenosti z působení v Polsku budu moci nejen ve svém házenkářském životě dál využít.

Co vedlo k tomu, že jste se rozhodl pro nové angažmá?

Pro nové angažmá jsme se rozhodl proto, že už nebylo možné spolupracovat se současným trenérem ve Wisle Plock. Ve hře bylo více variant.

Velkou roli v mém rozhodování, proč pokračovat dál v kariéře, hrála i skutečnost, že jsme se kvalifikovali na mistrovství světa v Egyptě. Všichni ví, že koronavirus všude trochu zamíchal kartami a dlouho se nevyjednávalo, takže smlouvu jsem podepsal chvilku poté, co odezněla ta nejsilnější fáze koronavirové epidemie.

Tak nám, prosím, povězte, v kterém dresu vás příští rok uvidíme?

Po delším zvažování jsem se rozhodl, že v příští sezóně budu hrát za klub Al-Wakrah Sport Club. Pro Katar jsem se rozhodl proto, že tam působí trenér, kterého znám už delší dobu. Myslím si, že naše spolupráce bude mít smysl. Je to velmi ambiciózní tým, který bude chtít hrát o tituly a těchto cílů bude před námi několik. A také jako celá rodina poznáme novou kulturu, což je něco, co je do života velmi cenné.

Na jak dlouho máte v Kataru smlouvu?

Původně jsem chtěl podepsat na dva roky, nakonec jsem se ale rozhodl pro jednoletou smlouvu z důvodu nového prostředí. Všechno je tak otevřené a uvidíme, co bude dál. Pokud budou obě strany spokojené, tak si myslím, že se angažmá může prodloužit i na dva roky.

Ví se o vás, že pečujete o své děti. Dá se říct, že život v Kataru bude pro celou vaši rodinu úplně nová zkušenost ze života v, řekněme, exotické zemi, nové kultuře?

Právě odlišná kultura a mentalita byly také velkou motivací, proč si vyzkoušet angažmá v Kataru. Myslím, že to bude ohromná zkušenost pro celou rodinu, a to i pro děti, které poznají úplně multikulturní společnost a budou chodit do anglické školy. I pro ně to bude do života velké plus.

Ovlivnila vaše rozhodnutí jít do Kataru nějakým způsobem i vaše zkušenost ze světového šampionátu 2015 (pozn. MS 2015 hostil právě Katar)?

Zkušenost z mistrovství světa 2015 prakticky nehrála v rozhodování žádnou roli. Když jsme tam byli, byl leden, 23°C a příjemné teplo. Teď když se tam budeme v létě stěhovat, tam bude asi pětačtyřicet stupňů. MS 2015 pro mé rozhodování opravdu nehrálo žádnou roli, rozhodující bylo, že tam působí trenér, kterého znám a pro rodinu to bude zkušenost.

Čeká vás život přímo v Dauhá? Případně na co se těšíte v novém angažmá?

V Kataru budeme žít v částí Al-Wakrah, kousek od fotbalového stadionu. Do centra Doha je to kousek. Těšíme se na místní kuchyni, vůně, na všechno, co je spojené se životem v pro nás tak cizokrajné zemi.

Tušíte, jaká by měla být vaše role v novém týmu?

Určitě bych měl týmu pomoci svými zkušenostmi a góly k tomu, abychom vyhráli nějaké trofeje nebo se o to alespoň pokusili. Také bych měl motivovat mladší, nejen katarské hráče, a předávat jim své zkušenosti.

Jaké jsou ambice vašeho nového týmu? Co vás v sezóně čeká?

V nové sezóně nás toho čeká hodně, liga, řada turnajů. Tým bude určitě chtít hrát o medaile. Uvidíme, jaký tým klub poskládá, v týmu mohou působit maximálně tři cizinci. Vím zatím to, že tam budu já, velmi talentovaná mladá levá spojka z Alžírska a třetím cizincem by mohl být zahraniční brankář.

Ještě mě napadá taková „poznámka“, že možná takto skvěle takticky před MS 2022 v Egyptě nasajete zkušenost z „blízkovýchodní“ házené, házené mimoevropské. Může to být v nějakém ohledu plus ať už pro vás nebo celý tým před MS v Egyptě?

Angažmá v Kataru by mi mohlo v některých ohledech s přípravou na mistrovství světa v Egyptě pomoci. Podnebí je dost podobné a aklimatizace tak pro mě nebude tolik složitá (úsměv). Podobnou aklimatizaci by si určitě zasloužil celý národní tým, ale to je otázka dalšího jednání.