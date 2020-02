Velkou kvalitu slibuje také oštěp. O prvenství bude házet také Nikola Ogrodníková. „Je to srdcovka. Přijde mnoho známých, budu sice pod tlakem, ale musím to zvládnout. Chci nabídnout lidem výrazně lepší výkon než vloni,“ řekla na tiskové konferenci ostravská rodačka, která připomněla loňský výkon 53.97 metru a až poslední osmé místo.

Brífinku s novináři se zúčastnil i ředitel mítinku Jan Železný, trenér Ogrodníkové, který se chystá se svou skupinou na soustředění do Jihoafrické republiky. „Olympijské hry jsou dřív než bývá zvykem, atleti tak budou muset být včas v příslušné formě. Moc si přeju, abychom se dočkali mimořádného výkonu, třeba právě v trojskoku,“ prohlásil Železný.

Česká oštěpařská legenda se nejvíce těší právě na „svou“ disciplínu, ale i v ostatních prý bude na co koukat. „Jak mužský, tak ženský oštěp, budou stát za to. Do Ostravy dorazí například mistr světa Anderson Peters z Grenady nebo olympijská vítězka Sara Kolaková z Chorvatska. Ale i všechny další disciplíny budou mít velmi vysokou úroveň,“ dodal Jan Železný.