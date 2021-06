V ukrajinské metropoli se poběží celý Trifecta víkend, ale tím, že Sprint nemá v neděli elitní kategorii, představí se Kocumová s Voráčkovou jen na sobotním Beastu a nedělním Supru. Pavlíkovou uvidíme pouze v neděli na desetikilometrové trase Supru.

Pořadatelé slibují malebné prostředí, všechny známé překážky, vodu, bláto i kopečky. I když hory české ženy hledaly na mapě marně. „Spartan na Ukrajině je nově a slyšela jsem, že jsou závody pojaté moc hezky. Lidé mají do všeho ještě takovou novou energii,“ těší se mistryně světa i Evropy Zuzana Kocumová, která bude na Ukrajině závodit poprvé v životě. „Po dlouhé době se postavím na start Spartanu a zdá se, že mezi ženami bude ta nejlepší konkurence z České republiky.“ Kromě Spartan PRO Teamu je na startovní listině i Klára Lokajíčková nebo Lenka Butorová.

Kocumová bude rozhodně hlavní favoritkou obou závodů. V jaké je nyní formě? „Těžká otázka. Ráda bych vyhrála. Nevím, zda mi bude hrát do not počasí. Údajně má pršet a já kluzké překážky nemusím. Zatím se mi neběhalo nejlépe, ale mám pocit, že se to začíná zlepšovat. I síla je o kus jinde, než byla loni po porodu. Pro mě to bude první test bez Tomáška (syn), z čehož mám úplně největší obavy,“ usmívala se Kocumová v odpovědi.

Na start se těší i Ostravačka Adéla Voráčková, která už nyní žije v Praze: „Těším se a zároveň se trochu bojím Beastu, protože nemám na dlouhé běhy pořádně natrénováno. Mám i respekt z překážek, které jsem dlouho nešla.“ Ani Adéla na Ukrajině ještě nikdy nezávodila. „Je to mé poprvé. Nikdy jsem tam nebyla. Má se běžet prý i v nějakém skanzenu. Očekávám hezký závod.“

Souboj mezi dvěma parťačkami Kocumovou a Voráčkovou bude jistě zajímavý. „Budu ji foukat na záda,“ rozesmála se Voráčková a uznala: „Zuzka má letos natrénováno více než já.“

Třetí do party Kutnohoračka Martina Pavlíková dlouho start zvažovala. Po loňských vleklých problémech s ledvinami si na jaře po zimní přípravě přivodila zranění třísla. Do stoprocentního tréninku se sice ještě nevrátila, ale dívat se na soupeřky by také nevydržela. „Rozhodla jsem se startovat jen v neděli. Sobotní Beast by pro mě byl zbytečné riziko a po dvouměsíčním běžeckém výpadku bych ani nebyla dostatečně připravená. Musím se vrátit do závodů pozvolna, abych si tříslo znovu neobnovila,“ uvedla Pavlíková.

Karvinská rodačka tedy nepředpokládá, že by promluvila do konečného pořadí první trojky. „Prvotním cílem je odevzdat maximum a nezranit se. A dělat co nejméně angličáků,“ usmívala se česká členka Spartan PRO Teamu a dodala: „Jedu si na Ukrajinu vrátit chuť k závodění.“