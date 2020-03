„V koncovkách nám chyběla agresivita. Nesložili jsme dva tři balony a tím ztratili sebevědomí,“ litoval David Janků, smečař VK Ostrava.

V 1. sadě domácí vedli 24:21, jenže k zakončení nevyužili tři pokusy a za stavu 25:24 ani čtvrtý. Set nakonec prohráli 25:27. „I když se skó᠆re pro nás nevyvíjelo příznivě, vydrželi jsme tlak Ostravy. Byli jsme koncentrovaní, pořád věřili a v důležitých momentech si pomohli podáním a blokem,“ oddechl si univerzál hostů Filip Rejlek.

Podobný vývoj měla i 2. sada – Ostrava vedla 23:22 a nakonec prohrála 24:26. „Byl to boj. Soupeř nás tlačil a docela slušně si přihrával naše servisy,“ řekl kouč Karlovarska Jiří Novák. To si výhrou v předposledním kole základní části pojistilo 1. místo.

Domácí dotáhli jen 3. sadu. Ve čtvrté odvrátili za stavu 22:24 dva mečboly a pak se opět zasekli. „Byli jsme víc než vyrovnaný soupeř, ale nedocvakli jsme to,“ mrzela prohra domácího trenéra Jana Václavíka.

Ostrava v tabulce klesla z 6. na 7. místo a vypadá to, že jí přímý postup do play-off unikne. „Už to nemáme ve svých rukou. Jsme odkázaní na to, jak budou hrát jiní a los nevypadá pro nás moc příznivě,“ upozornil Václavík, že tým hraje v sobotu závěrečný zápas v hale osmého Aera Odolena Voda, zatímco šesté Kladno hostí poslední Ústí nad Labem. „Jdeme herně nahoru, a když to takhle vydrží, tak si myslím, že předkolo zvládneme,“ dodal trenér Ostravy.