/FOTOGALERIE/ Hlavní tváří letošního 63. ročníku Zlaté tretry je švédský tyčkař Armand Duplantis, který před měsícem vylepšil v Číně světový rekord na 624 centimetrů a v Ostravě se pokusí tento výkon atakovat. Největší česká hvězda? Oštěpař Jakub Vadlejch. Trojnásobný medailista z mistrovství světa, jenž má doma stříbro z olympiády v Tokiu 2021, čeká na devadesátimetrový hod. Hlavní program mítinku startuje v úterý 28. května v 18 hodin.

Zlatá tretra v Ostravě 2024. Největšími hvězdami jsou švédský tyčkař Armand Duplantis a český oštěpař Jakub Vadlejch. | Foto: Koláž: Deník/Lukáš Kaboň a Zlatá tretra Ostrava

„Je skvělé být zpátky v Ostravě, na závod se těším,“ řekl po příjezdu do dějiště závodu švédský tyčkař Armand Duplantis (24), největší hvězda mítinku, jenž v září 2020 překonal v Římě výkonem 615 centimetrů „venkovní“ světový rekord legendárního Sergeje Bubky z roku 1994.

Naposledy posunul hodnotu nejlepšího tyčkařského skoku planety letos v dubnu v čínském Sia-menu na 624 centimetrů. „Rozhodně ještě mohu nabídnout víc. Na 624 jsem se cítil opravdu hezky. Určitě jsou ve mně nějaké vyšší výšky,“ prohlásil po závodě Armand Duplantis.

Následně se dozvěděl, že jeho světový rekord měl virtuální hodnotu 629 centimetrů. „Jo, věděl jsem, že to byl opravdu dobrý skok a že jsem měl rezervu. Vždy se snažím co nejvíc překonat laťku. Pokud je číslo přesné, je to povzbuzení. Ukazuje to, že mám ještě rezervy,“ doplnil.

V Ostravě se pokusí svůj vlastní rekord atakovat. „Pokud si zajistím vítězství, budu se cítit dobře a podmínky budou příznivé, pokusím se skočit co nejvýše. Rád bych si zkusil 625 centimetrů. Nic ale neplánuji předem, uvidím podle pocitů,“ dodal Armand Duplantis.

V oštěpařském sektoru bude o prvenství bojovat Jakub Vadlejch (33), největší česká hvězda podniku. V Dauhá vyhrál před třemi týdny výkonem 88,38 metrů. Před červnovým mistrovstvím Evropy a v srpnu vrcholící olympiádou v Paříži by se rád v Ostravě představil v dobrém světle.

„Jsem naladěný, Tretra je poslední testík před mistrovstvím Evropy, mám natrénováno za dva lidi. Paříž je číslo jedna, vše směřuji tam, ale přišlo by mi škoda na Evropě nezávodit. Věřím, že to bude dobré a s kluky se poperu o nejvyšší medaile,“ podotkl Jakub Vadlejch.

Na Zlaté tretře Ostrava bude Vadlejch už počtrnácté, dvakrát ji vyhrál. „Čtrnáct startů? Tak to je velké číslo. Jen to ukazuje, že jsem hodně starý,“ pousmál se. „Tretra je jeden z nejhezčích mítinků. Pořád tady čekám velké číslo, ale říkat ho nebudu,“ uzavřel Jakub Vadlejch.

Kompletní program zde: https://zlatatretra.cz/cesky/program2024