/FOTOGALERIE/ Atletická Zlatá tretra znovu láká na řadu hvězd v čele s fenomenálním tyčkařem Armandem Duplantisem. Švédský rekordman loni v Ostravě zvítězil výkonem 612 centimetrů a tentokrát bude závodit zhruba měsíc poté, co na mítinku Diamantové ligy v Sia-menu posunul světové maximum na 624 cm. Hlavní domácí hvězdou mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour bude stříbrný olympijský medailista v hodu oštěpem Jakub Vadlejch.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 27. června 2023, Ostrava. Hod oštěpem muži Jakub Vadlejch (CZE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Duplantis v této sezoně ještě neprohrál, ovládl i halové mistrovství světa. Při jeho rekordním pokusu televizní grafika ukázala, že byl reálně ve výšce 629 centimetrů. "Vím, že to byl dobrý skok. Měl jsem rezervu, ani jsem se laťky nedotkl. Nevím, jak přesné to číslo je, ale jestli ano, tak je to velký nakopávač sebevědomí," komentoval to čtyřiadvacetiletý Švéd na dnešní tiskové konferenci.

Aktuálně nejlepší český atlet Vadlejch ukazuje v úvodu olympijské sezony výbornou formu. V březnu v jihoafrickém Potchefstroomu z plného tréninku vyhrál menší závod výkonem rovných 87 metrů. Ostrý start do sezony absolvoval 10. května na Diamantové lize v Dauhá, kde hodil 88,38 metru a porazil všechny soupeře v čele s olympijským šampionem a úřadujícím mistrem světa Níradžem Čoprou. Jejich duel se kvůli Indovu zranění v Ostravě opakovat nebude, ale na Vadlejcha čeká dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady či úřadující mistr Evropy Julian Weber.

Německého oštěpaře Vadlejch několikrát připravil o medaili z globální akce. "Myslím si, že mě musí milovat," podotkl s úsměvem Vadlejch. "Myslím, že s Julianem jsme velice dobří kamarádi. Víme jeden o druhém, že je to skvělý oštěpař. Oba, když máme ten top den, můžeme hodit daleko. Julian ukázal, že je v životní formě, já jsem ukázal, že jsem taky možná v životní formě. Hodili jsme (letos) centimetr od sebe, ty naše formy jsou podobné," dodal.

Soutěž oštěpařek ozdobí světová šampionka Haruka Kitagučiová z Japonska. Utká se s ní pět českých oštěpařek včetně Nikoly Ogrodníkové. Největší soupeřkou Kitagučiové by měla být úřadující vicemistryně Evropy Adriana Vilagošová ze Srbska.

Předehru očekávané soutěže tyčkařů obstarají tyčkařky včetně bronzové medailistky z loňského halového mistrovství Evropy Amálie Švábíkové. Favoritkou bude halová mistryně světa Britka Molly Cauderyová.

Stovku poběží olympijský vítěz z Tokia Ital Marcell Jacobs i majitel zlaté olympijské medaile ze dvoustovky Kanaďan Andre de Grasse. Po třinácti letech se na Zlatou tretru vrátí ženská stovka. Její hvězdou bude Polka Ewa Swobodová, šestá žena z loňského MS v Budapešti.

Hlavní program Zlaté tretry odstartuje v 18:00, už o dvě hodiny dříve začne soutěž tyčkařek. Ředitel mítinku Jan Železný by byl rád, kdyby se Zlatá tretra svezla na sportovní vlně vyvolané zlatým tažením českých hokejistů na MS. "Moc bych si přál, aby se ta sportovní euforie přenesla zítra i na ten atletický stadion," poznamenal.