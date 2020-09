V koulařském sektoru bude zase středem pozornosti americký obr Ryan Crouser. Diváci se těší i na Čechy. V popředí zájmu bude soutěž oštěpařek. Nikola Ogrodníková a Barbora Špotáková změří síly s olympijskou vítězkou Sarou Kolakovou z Chorvatska.

Za příznivých okolností může Warholm v běhu na 400 metrů překážek útočit na světový rekord Kevina Younga z OH 1992. Norovým maximem je čas 46,87 a od Američana ho dělí 9 setin. Podmínky bude mít ideální. Jeho disciplínou má po půl deváté Zlatá tretra vrcholit.

„Nikdy nemáte záruku na nic, nemluvě o rekordu. Nikdy nevíte, co se může stát. Pro mne je důležité být nejlepší,“ prohlásil norský mistr světa a Evropy.

V souvislosti s Crouserem se mluví o překonání mety 23 metrů (světové maximum drží 30 let jeho krajan Randy Barnes). „Několikrát jsem při tréninku tuto hranici překonal. Není to nic složitého, jen jsem se do koule co nejvíc opřel,“ vyprávěl s úsměvem olympijský vítěz a loňský vicemistr světa, který v neděli v polském Chorzówě poslal náčiní do vzdálenosti 22,70.

Vrátil se k době, kdy nebylo jednoduché trénovat. „Během karantény jsem si musel zvyknout na skromné podmínky. Garáž o rozměrech 3x3 metry a 240 kilogramů závaží. To bylo všechno, ale od té doby svůj sport víc miluji. Postavil jsem si kruh na parkovišti a pomohl mi víc, než jsem čekal,“ prozradil.

ZAJÍMAVOSTI Z MÍTINKU

Schippersová rychlejší v soutěži než v tréninku

Ostrava – Neobvyklý závod na 150 metrů čeká také nizozemskou atletickou hvězdu Dafne Schippersovou. I na ten si však dvojnásobná mistryně světa na 200 metrů a stříbrná olympijská medailistka z Ria 2016 na stejné trati věří. „Vzdálenost je to zvláštní a pro její běh musíte najít rovnováhu. Je ale hezké dělat něco jiného, netradičního,“ usmívala se při diskusi s novináři všestranná atletka. Podle jejích slov, ačkoli je zvyklá spíše na trať o padesát metrů delší, kratší délka by jí mohla rovněž vyhovovat. „Doufám, že poběžím hodně rychle. Na tréninku jsem 150 metrů zvyklá běhat, ale ne plnou rychlostí. Časy jsou různé, většinou kolem 16,7 nebo 16,8 vteřiny. Na druhé straně v soutěži jsem vždy rychlejší než v tréninku. Snad se to teď potvrdí,“ přála si osmadvacetiletá Schippersová, která v neděli triumfovala časem 11,29 vteřiny na stovce v Polsku. „Bylo tam ale příliš teplo, takže jsem byla ráda, že jsem vyhrála,“ oddechla si. (hek)

Stahl cítil energii, tak zamířil do posilovny

Ostrava – Loni byl zvyklý trávit víkend co víkend na závodech po celém světě, nakonec se v Kataru stal mistrem světa, letos je situace ze známých důvodů jiná. Není divu, že švédský diskař Daniel Stahl využil Zlatou tretru jako možnost dalšího startu a rád do Ostravy dojel. „Švédsko bylo a je během pandemie otevřené, zatímco se celý svět zamykal a izoloval. Je to hektická a smutná doba, ale já jinak trénoval naplno,“ řekl včera s tím, že chce pochopitelně házet co nejdál. A třeba i přes hranici světového rekordu, který má už od roku 1986 hodnotu 76,08 metru. „Jsem optimista. Výkon kolem osmdesáti metrů je reálný. Je to stále mým cílem, věřím, že to zvládnu. Uvidíme, jaké bude tady v Ostravě počasí, hlavně tedy vítr,“ byl pozitivní Stahl, muž, který v aktuálním roce už dokázal překonat hranici sedmdesáti metrů. „Stále mám hodně energie, takže si ještě zajdu do posilovny,“ dodal na závěr Švéd. (hek)