Letošní 63. ročník atletického mítinku Zlatá tretra nabídl v Ostravě několik špičkových výkonů. Švédský tyčkař Armand Duplantis, hlavní tvář podniku, se pokoušel překonat v nepříjemném větru vlastní světový rekord 625 centimetrů, nakonec zvítězil skokem rovných šest metrů. Oštěpař Jakub Vadlejch, největší česká hvězda, skončil druhý hodem dlouhým 86,08 metrů.

Zlatá tretra, atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold, 28. května 2024, Ostrava. Švédský tyčkař Armand Duplantis atakoval vlastní světový rekord. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Armand Duplantis před závodem sliboval, že pokud to alespoň trochu půjde, pokusí se vylepšit vlastní světový rekord 624 centimetrů z dubna letošního roku z čínského Sia-menu. Čtyřiadvacetiletý tyčkařský fenomén svůj slib splnil. Nejnadějnější byl třetí pokus, ale ani ten těsně nevyšel. Přesto sklidil z tribun velký potlesk. Závod vyhrál jasně výkonem rovných šest metrů.

Jakub Vadlejch měl parádní vstup a hned prvním hodem 86,08 metru šel do vedení. Ve druhé sérii ho překonal Němec Julian Weber, který tak výkonem 87,26 odsunul českého oštěpaře na konečné druhé místo a připravil mu první porážku v sezoně. „Nemůžu říct, že jsem nespokojený. Julian měl jednu z životních sérií a i mých 86 metrů je velice solidní výkon,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi třiatřicetiletý majitel stříbra z olympiády v Tokiu 2021.

Před červnovým evropským šampionátem v Římě měl ze závodu na Městském stadionu ve Vítkovicích dobrý pocit. „Hodil jsem tady o čtyři metry dál než loni, takže by mi to mohlo vlít optimismus do žil. Dá se na tom pracovat. Kdybych ve vrcholu sezony hodil o čtyři metry dál než loni, tak bych byl velice spokojen,“ dodal trojnásobný medailista z mistrovství světa Jakub Vadlejch.

Fantastickým výkonem se blýskla teprve osmnáctiletá česká čtvrtkařka Gloria Lurdes Manuel. Talentovaná běžkyně, které koluje v žilách po rodičích angolsko-ruská krev, skončila časem 50,59 sekundy druhá za Polkou Kaczmarekovou, zařadila se na čtvrté místo tuzemských historických tabulek a splnila účast na olympijských hrách v Paříži.

„Já tomu pořád ještě nemůžu uvěřit. Mám smíšené pocity a chce se mi brečet. Fakt děkuju všem, kteří mi pomáhají,“ hlásila v euforii Manuel, stále ještě juniorka, která se posunula mezi dospělými na letošní páté místo v Evropě. „Mám nesmírnou radost a nemůžu tomu uvěřit,“ dodala rodačka z Ostravy, která se ve dvou letech přestěhovala do Tábora.

Výsledky Zlaté tretry v Ostravě (úterý 28. 5. 2024):

Muži:

100 m (vítr 0 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 10,10, 2. Forde (Jam.) 10,17, 3. Jacobs (It.) a Blake (Kan.) oba 10,19, …5. Stromšík 10,37, 8. Veleba (oba ČR) 10,55.

200 m (+0,4 m/s): 1. De Grasse 20,09, 2. Hudson (Jam.) 20,56, 3. Mitchell-Blake (Brit.) 20,63, 4. Kubelík 20,71, 5. Němejc 20,74, …7. Macík (všichni ČR) 20,96.

400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,39, 2. Doom (Belg.) 44,44, 3. Bailey (Jam.) 44,93, …6. Krsek 45,76, 8. Šorm (oba ČR) 46,27.

800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:43,51, 2. Tual (Fr.) 1:45,79, 3. Kramer (Švéd.) 1:45,85, …6. Dudycha 1:46,53, 10. Kotyza 1:49,10, 11. Tesař (všichni ČR) 1:52,98.

1500 m: 1. Riva (It.) 3:33,53, 2. Pallitsch (Rak.) 3:33,59, 3. McCann (Ir.) 3:34,32, …12. Boketta 3:37,28, 13. Friš 3:37,82, 15. Habarta (všichni ČR) 3:39,16.

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,25, 2. Guček (Slovin.) 48,37, 3. Abakar (Kat.) 48,76, …8. Müller (ČR) 49,99.

Výška: 1. Kobielski (Pol.), 2. McEwen (USA) oba 224, 3. Doroščuk (Ukr.), 4. Štefela (ČR) oba 220.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Cormont (Fr.), 3. Broeders (Belg.) a Holý všichni 562, …9. Ščerba (oba ČR) 552.

Koule: 1. Fabbri (It.) 22,40, 2. Geist (USA) 22,09, 3. Enekwechi (Nig.) 21,34.

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 87,26, 2. Vadlejch (ČR) 86,08, 3. Peters (Gren.) 78,60, 4. Konečný 76,01, …8. Florian (oba ČR) 69,00.

Ženy:

100 m (+0,7 m/s): 1. Swobodová (Pol.) 11,05, 2. Basová Bittayeová (Gamb.) 11,14, 3. Dossová (It.) 11,18, …5. Maňasová (ČR) 11,30.

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,09, 2. Manuel (ČR) 50,59, 3. Miklósová (Rum.) 50,76, 4. Vondrová 51,26, 5. Malíková (obě ČR) 51,45.

1500 m: 1. Mageeanová 4:01,98, 2. Healyová (obě Ir.) 4:02,12, 3. Walcottová-Nolanová (Brit.) 4:02,42, …12. Sasínek Mäki 4:10,51, 14. Mezuliáníková 4:12,79, 15. Sasynová (všechny ČR) 4:26,22.

100 m př. (-0,6 m/s): 1. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,68, 2. Skrzyszowská (Pol.) 12,71, 3. Visserová (Niz.) 12,86.

400 m př.: 1. Peetersová (Niz.) 54,31, 2. Nielsenová (Brit.) 54,81, 3. Jíchová 55,20, …7. E. Bendová (obě ČR) 58,80.

Tyč: 1. Cauderyová (Brit.) 484, 2. Stefanidiová (Řec.) 464, 3. A. Švábíková 454, 4. Pöschlová (obě ČR) 444.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 60,47, 2. Sičaková (ČR) 60,42, 3. Vilagošová (Srb.) 60,21, 4. Ogrodníková 59,34, …6. Železná (obě ČR) 56,74.