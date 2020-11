„V pátek kolem poledne jsme dostali zprávu, že máme výjimku, takže jsme rádi, že se to povedlo a můžeme konečně začít hrát. Byť je to zatím jen chvilkové, protože odehrajeme jen dvě kola a pak je mistrovství Evropy, takže opět budeme stát,“ řekl Deníku trenér Sokolek Ivo Vávra, jenž spolu se svými svěřenkyněmi a spolupracovníky musel podstoupit testy na koronavirus.

V klubu se v posledních dnech i týdnech připravovali na brzký restart. Proti původnímu rozpisu k němu však nedojde v Prešově. „Se Slováky se nesmí hrát a na devadesát devět procent tomu tak bude do konce roku. Proto došlo k určitému losování, zařadili nám dohrávky a teď pojedeme v režimu české ligy,“ objasnil Vávra.

„A pokud jde o přípravu, tak byla složitá, protože tohle asi nikdy nikdo nezažil. Bylo to zvláštní. Nevěděli jsme, jak to uchopit, ale fungovali jsme v režimu každodenní přípravy. Jezdili jsme do haly v Polsku, trénovali i venku, navíc některé hráčky čeká EURO, takže byla i příprava s nároďákem. Nechyběl ani individuální trénink a vyhlíželi jsme spuštění soutěže,“ pokračoval kouč.

„Myslím, že to holky ale zvládly, přistoupily k tomu výborně a trochu doufám, že díky té pauze to bude hladové a vletí do utkání s chutí hrát,“ dodal Ivo Vávra s tím, že proti Slavii čeká těžký duel.

Nejen kvůli kvalitám soupeře, ale i z důvodu nerozehranosti. „Nastupujeme s respektem i pokorou, víme, že nejsme favorit, ale ani outsider, takže chceme bodovat. Uvidíme, jak se s tím holky popasují,“ uzavřel Vávra.