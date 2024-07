Letní shakespearovské slavnosti odstartují v Ostravě už v pondělí 8. července, a to premiérou komedie Večer tříkrálový aneb Cokoliv chcete.

close info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in Harmečko doplňuje, že 17. ročník Letních shakespearovských slavností bude dosud největší. Záměrem Ostravských ozvěn je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Ve zmíněné premiéře vystoupí například ostravský herec Vladimír Polák. „Lidé ho samozřejmě mohou znát z Národního divadla moravskoslezského nebo posléze Tři Tygrů. Vystoupí v ní také Kamila Ivanovičová, kterou lidé dost často zastavují na ulici kvůli tomu, že hraje v pohádkách. A třetí hlavní roli ztvarnil Petr Kuchtík, který žije v Praze, ale je to také absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě,“ vyjmenoval ředitel slavností. Lístky na představení jsou stále k prodeji.

Podle Andreje Harmečka změnil Letní shakespearovské slavnosti covid, a to především v tom, že lidé nechávají nákup vstupenek na poslední chvíli. „Myslím si, že to vyplývá z toho, že tehdy nebylo nic jisté,“ vysvětlil a doplnil, jak je to v případě špatného počasí. „Musím říct, že my nikdy nerušíme představení předem, vychází to z naší zkušenosti, v případě deště se nám i v minulosti stalo, že sami diváci chtěli, aby herci v představení pokračovali,“ doplnil Andrej Harmečko.