„Mám mnoho vnuků, ale bohužel většinu z nich jsem si jako dědeček příliš neužil, u toho posledního se to snad povede,“ řekl. Záměrem Ostravských ozvěn je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

close info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in

Během jeho působení na univerzitě se například podařilo připravit a realizovat výstavbu nového kampusu na Černé louce. „Chci věřit, že se pochopitelně nejen mi, ale celému našemu týmu podařilo Ostravskou univerzitu posunout zase trošku dál, než byla před devíti lety, kdy jsme ji přebírali. Při slavnostním otevření kampusu mi spadl kámen ze srdce,“ uvedl Jan Lata.

Všechny díly podcastu ZDE

Jeho vytížení v důchodu by leckomu mohlo připomínat běžný život pracujícího člověka. Do Ostravy z Brna dojíždí kvůli své funkci v grémiu Ostravské univerzity, v Brně má stále zdravotnický úvazek v ambulanci. „A pokud tedy nepracuji a nedodělávám to, co jsem na tom našem domku nebo na chalupě za těch patnáct let neudělal, tak čtu a dívám se na filmy,“ řekl bývalý rektor Jan Lata.