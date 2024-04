Nejvíce peněz ze státního rozpočtu určených na poskytování sociálních služeb míří v České republice do Moravskoslezského kraje. Nejen o této problematice jsme si povídali s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiřím Navrátilem v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Necelé tři miliardy korun. S takovou částkou ze státního rozpočtu, určenou na poskytování sociálních služeb, bude hospodařit Moravskoslezský kraj. Peníze budou použity mezi poskytovatele ambulantních, terénních a pobytových služeb na území kraje, kde funguje dvě stě poskytovatelů sociálních služeb. Ti poskytují skoro sedm set sociálních služeb registrovaných právě Moravskoslezským krajem.

Zdroj: Deník/Jan Lakomý „Musím říct, že my jsme kraj, který přistupuje ke všem sociálním službám stejně. Je nám jedno, jestli zřizovatelem této sociální služby je kraj, nebo obec, anebo je to nezisk. My prostě všem na jedno lůžko dáváme stejné peníze. Neděláme tedy rozdíly mezi poskytovateli,“ říká v podcastu náměstek hejtmana.

V rozhovoru vysvětluje také, podle jakého „klíče“ se peníze mezi kraje rozdělují a proč Moravskoslezský kraj dostává největší částku. Mluví také o novele zákona o sociálních službách a o tom, co užitečného pro obyvatele kraje přinese.

„V této novele se objeví důležitost pečujících, protože my dáváme důraz hlavně na to, aby lidé mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Proto jsme šťastní za to, že lidé se najdou, rodina se najde a pečuje o svého blízkého doma do té doby, dokud to jde. No a co je nejdůležitější, budou zvýšené příspěvky na péči, které jsou součástí této novely. A tady je opět znovu důraz na tu péči v přirozeném domácím prostředí,“ říká Jiří Navrátil v podcastu.

