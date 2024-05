Vítejte u dalšího dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem. Dalším hostem je fotbalový trenér a také stále aktivní hráč Zdeněk Skotnica.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl fotbalista/trenér Zdeněk Skotnica, moderuje David Hekele, 13. března 2024, Ostrava.

S mladým koučem divizní Hlubiny jsme rozebrali jeho fotbalovou dráhu, kdy zasáhl do všech soutěží od druhé ligy až po okres. Proč nikdy nevyšla liga? Jaké byly zápasy proti Baníku Ostrava, či pražské Spartě, nebo Českým Budějovicím s Karlem Poborským? A jak sportovní vytížení šéfa střídačky lídra čtvrté nejvyšší soutěže bere rodina?

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Když před necelými dvěma lety Skotnica přicházel z Raškovic, které vedl v I.B třídě, nikdo by si asi ani nepomyslel, že o tři patra výš s nováčkem divize bude hned v prvním roce hrát o postup. Hlubina se v soutěži uchytila a nenápadně se vyškrábala na konečné druhé místo. Klub však možnost jít do MSFL odmítl, necítil se být na to ještě připravený. „Byl to rozumný krok,“ míní Skotnica.

„Víceméně to po mém příchodu bylo nastavené jako oťukávácí půlrok s tím, že podle výsledku se pak zařídíme dál. Mysleli jsme na střed tabulky, nakonec jsme byli čtvrtí a na jaře jsme šli ještě výš. Proto byla spokojenost,“ ohlíží se zpátky Zdeněk Skotnica v podcastu Deníku Ostravské ozvěny.

Popisuje, jaký skok pro něj divize po trenérské stránce byla, když tým přebíral po úspěšném Janu Woznicovi. Soutěž přitom v listopadu čtyřicetiletý levonohý ofenzivní fotbalista, který svou šikovnost prokazuje stále v okresním přeboru za Nošovice, znal už z pozice hráče, který navíc dva roky zažil život profesionálního fotbalisty.

V dresu Frýdku-Místku či Hlučína byl u pohárových bitev se Spartou či Baníkem, který dokonce vyřadil. V podcastu vzpomíná také na zápasy proti Karlu Poborskému v době, kdy česká legenda hrála druhou ligu v mateřských Českých Budějovicích. Ty Skotnica jednou sestřelil gólem v závěru. „Byl jsem v sedmém nebi a žil z toho dva roky,“ vybavuje si.

„Vyzkoušel jsem si všechno, tedy kromě ligy. Takových hráčů asi moc není. Navíc jsem byl šest let i v Rakousku,“ poznamenává Zdeněk Skotnica, který je otcem dvou synů.

Sportovní vyžití mu ale doma tolerují. „Děti i přítelkyně vědí, že fotbal je můj život, takže mě podporují. A já jsem za to rád,“ líčí.

Jak vzpomíná na trenéry jako Erich Cviertna, Radek Látal, Petr Samec, nebo Miroslav Matušovič? Kdo jej inspiroval? Byl by ochotný kvůli trenéřině opustit práci? A jaké má v jarní sezoně divize pocity, když Hlubina nadále kraluje tabulce? To vše se dozvíte v Ostravských ozvěnách, které posluchači mohou slyšet i na Spotify.