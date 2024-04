V umění nehtového designu se skrývá mnohem více, než by se mohlo zdát. Michaela Jančíková, zkušená nehtová designérka, odhaluje v podcastu Ostravských ozvěn svou cestu k dokonalosti a kreativitě v této profesi.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla nehtová designérka Michaela Jančíková, moderuje redaktorka Deníku Kateřina Součková, 25. ledna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nejen o proměně tohoto odvětví, ale také o trendech v nehtových designech a o chybách v této profesi, jsme si povídali v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Zdroj: Deník/Jan LakomýKlasickou manikúrou to nekončí, ale teprve začíná - alespoň pro nehtovou designérku Michaelu Jančíkovou, která na nehtech vytváří nejrůznější designy od těch jednoduchých až po extravagantní. „Spousta lidí si myslí, že na základě nějakého tutoriálu na internetu může začít dělat nehty, a že to může dělat každý. Lidé by si měli uvědomit, že musí dodržovat řadu hygienických pravidel a postupů, které by mohly třeba narušit integritu kůže, mohly by zanést infekci a poškodit přírodní nehet. A to jsou věci, které se prostě musíte naučit na základním školení,“ řekla nehtová designérka v podcastu.

Klientelu má Jančíková stálou již několik let. Kromě žen ale vytváří nejrůznější nehtové designy i mužům. „Mezi klienty mám muže, kteří chodí na klasickou manikúru. Někteří si nechají vytvořit i extravagantnější designy, ale když třeba oslovím kamaráda, tak se toho pořád bojí. Za to muži v dnešní době kolem 20 let už v tomhle nemají zábrany. Jsem za to ráda, protože mi to přijde strašně pěkné, když je outfit sladěný i s nehty. Ne, není to make-up. Je to prostě namalovaný nehet,“ řekla nehtová designérka, která se během své praxe zúčastnila i několik mezinárodních soutěží a v současné době se intenzivně věnuje školení dalších nehtových designérek.

Její tvorbu už mohli lidé v minulosti vidět i na módních přehlídkách nebo například na nehtech burlesky Miss Cool Cat (vlastním jménem Terézie Bělčákové, pozn.red), která je její pravidelnou klientkou. V podcastu Ostravské ozvěny zaznělo, i jak nahlíží na asijská nehtové studia nebo zda v průběhu její kariéry nehtové designérky chtěla změnit profesi. Zaposlouchejte se do nejnovějšího dílu zde na webu, na YouTube, Spotify nebo Apple Podcast.