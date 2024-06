Hosty Deníku v podcastu Ostravské ozvěny byli vůbec poprvé dva hosté současně, a to primátor Ostravy Jan Dohnal a majitel FC Baník Ostrava Václav Brabec. Důvod je prostý – na Bazalech vznikne znovu fotbalový stadion. Kdy to bude? Kolik bude stát? Pro kolik bude lidí? Kdo jej zaplatí? Jak to bude s dopravou a parkováním? Přinášíme odpovědi na vše, co fanoušky zajímá.

Hosty podcastu Deníku Ostravské ozvěny byli primátor města Ostravy Jan Dohnal a majitel fotbalového klubu FC Baník Ostrava Václav Brabec. Podcast moderuje redaktor Petr Jiříček. | Video: Deník/Kateřina Součková

V minulosti se říkalo, že to nejde. Domněnkám a úvahám je ale konec. Na Bazalech půjde postavit fotbalový stadion odpovídající potřebám 21. století a Baník se vrátí domů. „Vítkovický azyl“, jak se přezdívá městskému stadionu, skončí. „Výhledově není možné, aby zde fungoval Baník i atletika. S vítkovickým stadionem máme další úmysly,“ řekl v podcastu Deníku primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS).

Také podnikatel, který Baník vrátil po čtrnácti letech do fotbalové Evropy, je v tomto zajedno. O tom, že stadion je pro fotbalový klub limitujícím faktorem, se v kuloárech i mezi veřejností hovoří neustále.

„Řešení, že se Baník přestěhuje na nově zrekonstruovaný atletický stadion do Vítkovic bylo vždy bráno jako dočasné s tím, že se Baníku bude hledat nová lokalita pro fotbalový stadion,“ připomněl Václav Brabec a vyjmenoval, kolik hřišť a stadionů v Ostravě v posledních desetiletkách zmizelo.

Klíčové otázky zodpovězeny

Na základě provedené studie a po dohodě města s klubem jsou už dány i základní obrysy nového stadionu na Bazalech. „15 tisíc míst je nějaká spodní hranice kapacity, ale území je limitováno svahem, navíc vybudovaná tréninková hřiště nedovolí kapacitu výrazně vyšší,“ podotkl primátor Dohnal.

Pro klub jde však o ideální řešení. Bude mít na jednom místě tréninkové zázemí i moderní stadion. „Pro mě je ideální stadion pro 15 až 18 tisíc lidí. Mohl by být i větší, pro 25 tisíc lidí, ale výše investice do nového stadionu by se tím rapidně zvýšila, protože by se muselo zasáhnout do toho, co na nedávné proměně stadionu stálo nejvíc – a to je opěrná zeď v místě bývalých hodin. Zájmem mým i Baníku Ostrava zároveň je, aby tréninkový areál zůstal zachován, proto nechceme aby stadion byl větší,“ vysvětlil pro Deník Brabec.

Kolik by mohl nový stadion rámcově stát? Kdo se na financování bude podílet? Za kým půjdou provozní náklady? Je o stavbě na Bazalech definitivně rozhodnuto, nebo se bude ještě prověřovat možnost stavby stadionu na zelené louce? Proč se dříve říkalo, že stadion na Bazalech postavit nelze, a nyní je realita jiná? Obhájí Ostrava miliardy, které plánuje investovat do sportovní infrastruktury? Jak to bude s dopravou v okolí stadionu a s možnostmi parkování? Kdy by nový stadion mohl vzniknout a jaké konkrétní využití se plánuje pro městský stadion ve Vítkovicích? Nebudou Baníku po přestavbě chybět tréninkové plochy? Nejen na to odpovídali v podcastu Ostravské ozvěny majitel Baníku Ostrava Václav Brabec a primátor Ostravy Jan Dohnal.