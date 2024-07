Vítejte u nového dílu podcastu Deníku Ostravské ozvěny s vycházející mladou hvězdou Divadla Mír. Přátelé jí říkají Májo, pouze Štěpán Kozub má dovoleno oslovovat ji Ksichte, Tlamo nebo Držko. Jmenuje se Marie Anna Kupcová, je mladší sestrou Anny Marie Kupcové, a aby se to doma nepletlo, slyší i na Maryjánku. Jak odděluje pracovní a osobní život a co jen těžce kouše starší generace kolegů?

Poslední dvě role ji uvrhly do jiného světa, než s jakým možná počítala. V seriálu Krematorium hraje „emařku“, která se neváhá vyspat s mrtvolou, v close info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla herečka Marie Anna Kupcová nejnovější divadelní inscenaci Mám na tebe chuť jde na rande přes seznamku, ale nakonec se vyspí s úplně někým jiným. Ten někdo – Štěpán Kozub – ji navíc oslovuje velmi zvláštními způsoby. „Není to nic, co by se mě nějak dotklo, vzniklo to na zkoušení a všichni jsme si řekli, že je to super nápad,“ kvituje svá označení Ksicht, popřípadě Držka nebo Tlama.

V původně francouzské komedii hraje velmi jednoduchou postavu, v takových rolích se ale podle svých slov nesmírně vyžívá. „Hrají se mi strašně dobře. Moc si je užívám, člověk při nich nemusí moc psychologizovat. Role Julie je asi moje nejoblíbenější,“ vyzdvihuje herečka svou novou roli.

„Někdy mě napadne, že si o mě lidé musejí myslet, že jsem hloupá. Nejvíce se to pak promítá na děkovačce. Myslím, že jim hned musí být jasné, že jsem na jevišti nebyla já,“ říká ke svému hereckému já. Sama však netuší, jak působí na potenciální režiséry.

„Vůbec nevím, jestli jsem emařka, nebo princezna. Ale ta rozdílnost v práci mě baví. Jednou člověk může být tohle, podruhé toto, potřetí tamto. Ale ještě

jsem toho tolik neodehrála, abych mohla říct, že přitahuju určitý typ rolí. Když to ale řeknu vulgárněji, debilové se mi hrají nejlíp,“ přiznává Marie Anna Kupcová, podle níž je ale komedie Mám na tebe chuť ve druhé desítce repríz zcela jinou hrou než byla premiéra. „Kombinace Kozub-Ferro je smrtící, někdy se trochu odevzdají improvizaci a mnohdy do toho spadneme i my ostatní ve vedlejších rolích,“ popisuje genezi hry, v níž dojde i k vraždě.

Jak se mladá herečka do Divadla Mír dostala? Kdy s herectvím začínala a má jasno v tom, kde se vidí za deset let? Jsou její kolegové z Divadla Mír vtipálci a neřízené střely pouze před diváky a kamerami, nebo je to v jejich společnosti nikdy nekončící show? Co jen těžce kouše starší generace kolegů v čele s Vladimírem Polákem a jak Marie Anna Kupcová regeneruje? Poslechněte si nejnovější díl podcastu Deníku Ostravské ozvěny.