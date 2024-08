Josef Bělica převzal otěže Moravskoslezského kraje poté, co jeho předchůdci na postu hejtmana rezignovali. Politická kariéra prý nebyla tak úplně v jeho hledáčku, ale nakonec si na novou skutečnost rychle zvyknul. Vede město, vede i kraj. Co prozradil v dalším díle podcastu Ostravské ozvěny?

Hejtmanem se stal letos v dubnu po nečekaných událostech, na nový post si stále zvyká. Do politiky se Josef Bělica dostal neplánovaně. „Pro mě ten vstup do politiky byl takový úsměvný. Původně jsem se chtěl zapojit do činnosti sportovní komise v Havířově," řekl v podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Záměrem Ostravských ozvěn je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Do politiky vstoupil v roce 2013, kdy se formovalo hnutí ANO. Stal se spoluzakládajícím členem místní organizace v Havířově. „Pak jsem byl zvolen oblastním předsedou, potom krajským předsedou. Takže to vlastně nabralo celkem spád. Mě to bavilo,“ popsal své začátky v politice Josef Bělica.

V podcastu zaznělo také téma Problémy v ostravské huti Liberty. Jejím zaměstnancům, kteří nedostali výplaty za odvedenou práci, se snaží kraj pomoci bezúročnými půjčkami. „Taková rychlá pomoc v tom aktuálním okamžiku. My bohužel v tomto směru nemáme žádné exekutivní pravomoci jako kraj a nemá je ani město Ostrava. Tam mohou velmi ovlivnit tu situaci věřitelé. Za mě je nepochopitelné, jak laxně se k tomu staví stát celou dobu, protože stát je věřitelem a stát v tomto směru mohl být podstatně aktivnější,“ podotkl hejtman Josef Bělica.

