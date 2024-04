Petr Koudela: Chceme ukázat, že je náš region spojen i s dobrý jídlem a zážitky

V minulém roce navštívilo Severní Moravu přes milion turistů. Nejvíce návštěvníků mířilo do Beskyd a do Ostravy. Nejen o tom, kolik do kraje proudí turistů a jaké jsou cíle pro jejich přilákání do regionu, jsme si povídali s jednatelem Krajské centrály cestovního ruchu Petrem Koudelou v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl jednatel společnosti Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela, moderuje Martina Klíšťová, 9. Dubna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková