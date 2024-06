Festivalová sezona v Ostravě vypukla a zhruba za měsíc zažije jeden ze svých vrcholů – největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love (B4L). V podcastu Deníku Ostravské ozvěny jsme si povídali s jeho ředitelem Kamilem Rudolfem o ekonomickém dopadu festivalu na město i celý region.

Hostem podcastu Deníku Ostravské ozvěny byl Kamil Rudolf, ředitel festivalu Beats for Love. Podcast modreuje redaktor Petr Jiříček. | Video: Deník/Kateřina Součková

O co by Ostrava přišla, kdyby se festival nekonal? Co hvězdy festivalu na Ostravě vyzdvihují a co jim chybí? Kolik pracovních míst festival vytvoří a jak daleko jsou manažeři dýdžejů schopni své klienty ubytovat, aby jim zajistili pětihvězdičkový hotel?

Zdroj: Deník/Jan LakomýDva hudebními hvězdami takto našlapané festivaly, byť zcela odlišného typu, Ostravě závidí celá republika. Beats for Love a Colours of Ostrava nabízejí nejen skvělou hudební show, ale dělají také reklamu městu a regionu. Je náhoda, že se oba konají zrovna v Ostravě? „Je to kombinací naší nátury a povahy chtít něco dokázat, vybudovat. A v kombinaci s Dolními Vítkovicemi… Všichni jsme moravskoslezští patrioti a jsme rádi, že to můžeme dělat právě v Ostravě,“ těší ředitele B4L Kamila Rudolfa.

Se svým týmem nyní zažívá perné období a připravuje vše na nejlepší ročník v historii festivalu. Co je třeba dotáhnout? Kolikačlenný tým má za zády a kolik lidí se stará o samotný chod festivalu v době jeho konání? I o tom jsme si povídali s milovníkem hudby, jemuž v podstatě nekončí pracovní doba. „Je to Neverending story. Skončí jeden ročník a hned se začíná pracovat na dalším, trvá to minimálně celý rok. A někdy se to překrývá, třeba teď už rok pracujeme na přípravě ročníku 2025,“ řekl Kamil Rudolf v podcastu Ostravské ozvěny.

Beats for Love v Ostravě uvede Davida Guettu a vrátí se zpátky ke kořenům

Kvůli omezeným kapacitním možnostem už tak rozlehlých Dolních Vítkovic festival letos narazí na své kapacitní maximum, dále se ale hodlá zlepšovat kvalitou. „Věřím, že ve letošním roce půjde poznat velmi výrazný posun. Budeme mít mnohem lepší a dražší doprovodný program a spoustu překvapení. Festival slaví své desáté narozeniny a bude to nejlepší ročník v historii,“ slibuje Kamil Rudolf.

Jaký dopad má B4L podle vlastní ekonomické studie na Moravskoslezský kraj i samotnou Ostravu? Kolik pracovních míst ve službách každoročně vytvoří? Jaké jsou dopady na zisky podnikatelů? Kolikanásobně se vrátí každá koruna vložená do kultury? Jak je to s poptávkou po pětihvězdičkovém hotelu a kam až jsou schopni manažeři ubytovat dýdžeje světového formátu? Jaké budou největší hvězdy tohoto ročníku a dívají už se organizátoři v čase dopředu do bodu, kdy už Dolní Vítkovice takto masové akce kvůli chystané zástavbě nepojmou? I o tom jsme si povídali s šéfem B4L Kamilem Rudolfem v podcastu Ostravské ozvěny.