Pohyb, zábava a hudba. Tak by se mohl představit Rainbow Fest, který proběhne 25. května 2024 v Dolní oblasti Vítkovice. Organizátor tradiční jarní akce Roman Fučík se v podcastu Deníku Ostravské ozvěny rozpovídal o programu, který letos nabídne jubilejní 10. ročník festivalu, ale také o historii akce a vývoji, který má v čele organizace za sebou.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl podnikatel Roman Fučík, moderuje Kateřina Součková, 25. dubna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nejen o proměně Rainbow Runu v plnohodnotný jednodenní festival Rainbow Fest, jsme si povídali v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Zdroj: Šíp/Jan Lakomý

Místo motta pomáhat a chránit, se Roman Fučík rozhodl pomáhat a bavit. Zakladatel už tradiční ostravské akce Rainbow Fest nejdříve začínal ve státní sféře jako policista. Pak se rozhodl uspořádat ‚barevný běh‘ v centru Ostravy, který si rychle získal své fanoušky a letos oslaví už 10. výročí od jeho založení.

„První rok se běželo mezi auty na parkovišti a k dispozici byla pouze jedna házecí zóna. Vůbec jsme to tehdy neuměli. Ušli jsme velký kus cesty, kdy jsme z akce, kde byl jeden běh na pět kilometrů vytvořili plnohodnotný jednodenní festival se spoustou zábavy,“ vzpomínal Fučík na začátky v roce 2015, kdy se akce konala poprvé.

Akce nejdříve začínala pod názvem Rainbow Run, poté se přejmenovala na Rainbow Fest. „Od začátku jsem věděl, že chci kulturní program, ale netušil jsem, že to bude tak velké. Lidé mi začali říkat, že na Rainbow nejdou, protože neběhají. To nás limitovalo. Značku předělávat z Rainbow Runu na Rainbow Fest není jednoduché. Nejde to hned, ale chceme lidi dostat do pohybu formou srandy a šílenství,“ řekl Fučík v podcastu. Na Rainbow Fest si tak mohou lidé koupit vstupenku i v případě, že se závodů nechtějí zúčastnit a chtějí si užít pouze kulturní část.

Letošní ročník ozvláštní i Rainbow Run Neon a pestrý program, ve kterém si své oblíbence najdou všechny věkové kategorie od těch nejmenších až po seniory, kteří stále častěji podle Fučíka vybíhají i na běžecké závody plné barev. Zaposlouchejte se do nejnovějšího dílu zde na webu, na YouTube, Spotify nebo Apple Podcast.