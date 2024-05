V dalším dílu podcastu Deníku Ostravské ozvěny jsme si povídali se sochařem Davidem Moješčíkem. Právě totiž v Čeladné odhaluje svou novou sochu s názvem Eva.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl sochař David Moješčík, moderuje Petr Jiříček, 29. dubna 2024, Ostrava. | Video: Deník/Jiří Šamánek

Z bronzu odlitá jogínka v nadživotní velikosti měří dva metry, rozpětí rukou je dvojnásobné. Jak se k takovým pozicím rodák z Frýdku-Místku dostal, proč nejvíce práce udělá zásadně v pátek, jak vzpomíná na svého času hodně diskutovanou sochu Věry Špinarové v Ostravě a jaké pocity jej před odhalením jednotlivých děl provázejí? Zaposlouchejte se do nového dílu Ostravských ozvěn.

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Sochu jogínky Evy pro Rehabilitační centrum v Čeladné tvořil David Moješčík dva roky, od května 2022, s myšlenkou na takovouto sochu už ale přišel před skoro dvaceti lety. „Po soše Levitace ve Svinově jsem začal uvažovat o další soše, která by levitovala. Otec mě k józe vedl, byl jogín, každé ráno o půl šesté jsem s ním musel cvičit. Bavilo mě to, byly to hezké chvilky,“ řekl Moješčík v podcastu Deníku, kde se vzal vřelý vztah k jógovým pozicím jeho soch.

Otec však na něj měl vliv i v dalších ohledech a jeho rady si David možná nevědomky bere k srdci, když se chystá odhalení jeho dalších děl. Co v takový okamžik pociťuje? Pýchu, nervozitu, nebo očekávání, jak veřejnost dílo přijme? „Očekávání se snažím potlačovat, otec říkával: ‚neočekávej nic, nebudeš zklamán‘. Určitá nervozita tam ale je, za své sochy přebírám trvalou zodpovědnost. Děti vám zestránou a odpovědnost nesete jen za jejich výchovu, ale za sochu máte odpovědnost pořád,“ vysvětlil sochař, který se řídí přesvědčením, že jako autor nikdy nenadchne všechny.

To se mu potvrdilo před několika lety se sochou zpěvačky Věry Špinarové v ostravském Husově sadu. Některé reakce veřejnosti ho dodnes mrzí. „Když vám na sítích někdo začne vyhrožovat, být sám, mávnete nad tím rukou, ale rodina a děti to nesou špatně,“ svěřil se s odstupem času sochař, jak na něj situace dolehla. Co říká na ostravskou vynalézavost a ověnčovaní sochy vším možným? Proč je jeho tvůrčí proces podobný se světem hudebníků či spisovatelů a dlouhá léta tvoří hlavně v pátky a v podvečer? Jakou příhodu zažil, když jako dítě předškolního věku poprvé projevil tvůrčí prostorovou iniciativu? A co by jako původní profesí kameník dělal, kdyby před něj někdo postavil kus dřeva a řekl: tesej? Nejen o tom, ale i o dalších zajímavostech ze života sochaře jsme se bavili v novém dílu podcastu Deníku Ostravské ozvěny.