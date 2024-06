Víte, jak probíhá doprava účastníků festivalu Colours of Ostrava na místo konání? Kdo a kdy jim zajišťuje ubytování? Rámcově za jakou částku hvězdy na festivalu vystoupí a jak se vyhnout jejich přeplácení? Jaký je přímý ekonomický dopad festivalu na region a kolik je výnos ze vstupného? Nejen na tyto otázky odpovídala výkonná ředitelka Colours of Ostrava Petra Řezníčková v podcastu Deníku Ostravské ozvěny a přiblížila tak poutavé zákulisí patrně největšího festivalu ve střední Evropě.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla výkonná ředitelka Colours of Ostrava Petra Řezníčková, 14. června 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Colours of Ostrava se uskuteční už za necelý měsíc. Od 17. do 20. července promění Ostravu v místo pulzující hudbou, barvami, skvělou atmosférou a tisícovkami návštěvníků. Deník prostřednictvím podcastu Ostravské ozvěny nyní nabízí exkluzivní pohled do zákulisí příprav a organizace festivalu.

Který z letošních účastníků festivalu si do Ostravy přiveze techniku hned v sedmi kamionech a bude chtít využít svůj vlastní set pro ozvučení a nasvícení pódia, takže kvůli tomu organizátoři budou muset prověřit nosnost celé stage?

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla výkonná ředitelka Colours of Ostrava Petra Řezníčková, 14. června 2024.Zdroj: Deník/Jan Lakomý Co organizátoři nyní řeší s řadou týmů svých nasmlouvaných hvězd? Je zvykem, že hvězdy plánují dorazit „na otočku“, jako to loni zamýšlel, leč nedokončil, Burna Boy, nebo v Ostravě chvíli setrvají? Jak daleko od Ostravy organizátoři interprety ubytovávají?

Kolik toho už mají dojednáno na ročníky následující? Co je třeba manažerům zaručit, aby vše s předstihem klaplo? Jak velký je realizační tým a na kolik tisíc lidí se rozroste pro samotný festival?

VŠECHNY DÍLY PODCASTU ZDE.

Zaposlouchejte se do poutavého vyprávění výkonné ředitelky festivalu Colours of Ostrava Petry Řezníčkové v podcastu Deníku Ostravské ozvěny.