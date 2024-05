Největší česká sprinterská naděje současnosti. Takto se přezdívá atletce a sprinterce Karolíně Maňasové (20), která je zároveň držitelkou národních rekordů na tratích 60 a 100 metrů v kategorii žen do 22 let. Nejen o jejích rutinách před závody, o atletických vzorech a nadcházející olympiádě, se rozpovídala v podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Záměrem Ostravských ozvěn je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým. Sprinterka se objeví i na atletickém mítinku Zlatá tretra, kde se vrátil sprint žen na 100 metrů právě kvůli Maňasové.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla atletka a sprinterka Karolína Maňasová, moderuje Kateřina Součková, 23. května 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

V roce 2023 se atletka Karolína Maňasová ve svých 19 letech zařadila svým osobním rekordem 11,26 na druhé místo historických českých tabulek, hned za Jarmilu Kratochvílovou. „Byla to velká euforie. Doběhla jsem s Američankou Jurou Levy a věděla jsem, že byla o kousek přede mnou. Když jsem viděla čas 11,26, myslela jsem si, že to bude 27 nebo 28. Pak se čekalo na přezkoumání kamery a nakonec tam bylo 26. Brečela jsem, trenér brečel, všichni jsme brečeli,“ vzpomíná na radostné chvíle v loňském roce nadějná sprinterka.

Usain Bolt jako „srdcovka“

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla atletka a sprinterka Karolína Maňasová, moderuje Kateřina Součková, 23. května 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Jan Lakomý K atletice jí přivedly školní závody, po kterých začala následně s Irenou Šafářovou v Novém Jičíně trénovat. „Otevřela mi dveře do atletiky, do které jsem se zamilovala. Je důležité, aby vám daný sport váš první trenér neznechutil. Sama mi už tehdy řekla, že budu sprinterka, protože můžu běhat jenom krátce, rychle a bez překážek,“ uvádí v podcastu Maňasová, která v současné době vyhlíží olympiádu v Paříži. Účast ale zatím jistou nemá.

V úterý 28. května 2024 ji mohou fanoušci vidět v akci na atletickém mítinku Zlatá tretra, kam se opět vrátil závod ve sprintu žen na 100 metrů.

„Nikdy v životě bych nepomyslela na to, že by se stovka vrátila na Zlatou tretru jen díky mě. Je to pro mě velká pocta,“ řekla Maňasová v podcastu, kde zmínila i její vzor Usaina Bolta, který byl několikrát hlavní hvězdou Zlaté tretry.

