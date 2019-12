V období raného podzimu je hlavním pylovým alergenem ambrózie, severoamerická bylina z čeledi hvězdnicovitých. „Šíří se hlavně v teplejších oblastech. V ČR je výskyt soustředěn do Polabí, na Ostravsko a kolem velkých měst, jako jsou Praha a Brno. U senzibilizovaných jedinců způsobují typické projevy pylové alergie, hlavně vodnatou rýmu a svědění očí. U astmatiků mají za následek zhoršení dechových potíží,“ říká odborná vedoucí AGELLAB Andrea Ondrejková s tím, že pozdní podzim a zima zase aktivují alergeny roztočů spojené s topnou sezónou.

Roztoči se vyskytují hlavně v domácím prachu a v každé domácnosti jsou jich miliony. „V bytech jsou s námi celoročně, ale ve vlhčím a teplejším prostředí se jim daří lépe, proto jejich výskyt roste, jakmile lidé začnou topit. Roztoči způsobují typické alergické potíže, včetně ekzémů, respiračních potíží a rýmy. V boji s roztoči jsou velmi důležitá hygienická opatření, především snížení textilií v bytech, omezení koberců, závěsů a podobně. Důležité je omezení vlhkosti a mírnější vytápění bytů,“ radí Andrea Ondrejková. Teplota v pokojích by neměla překračovat 20 °C a v ložnici dosahovat optimálně 18 °C.

V laboratořích klinické imunologie a alergologie v Novém Jičíně speciálním testem ALEX zjistí, zda člověk netrpí alergii na pyly, plísně a kvasinky, roztoči, srst zvířat, jed blanokřídlého hmyzu či různé druhy potravin. „V AGELLAB umí stanovit specifické IgE protilátky proti přibližně 250 různým alergenům a pomoci tak u alergiků a astmatiků přesně určit zdroj a příčinu jejich potíží,“ upřesňuje mluvčí laboratoří Radka Miloševská.

Ta připomíná, že po vypuknutí alergické reakce by měl každý alergik hledat lékařskou pomoc ať u praktického lékaře, nebo po objednání přímo v alergologické ambulanci. „Ke stanovení specifických imunoglobulinů E, které jsou zodpovědné za vznik alergických potíží, má alergolog k dispozici jednu z nejmodernějších metod, a to multiplexové vyšetření ALEX. To umožňuje stanovit současně hodnoty specifických IgE protilátek proti cca 250 molekulárním alergenům anebo extraktům alergenů z více než 160 alergenových zdrojů. Test se provádí ze standardního odběru krve ze žíly, který není bolestivý, ba naopak je vhodný pro všechny alergiky, ale především pro děti, protože k vyšetření je zapotřebí méně krve,“ dodala Andrea Ondrejková. Test objednává alergolog prostřednictvím žádanky a je hrazen pojišťovnou.