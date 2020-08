Projekt podpory inkluzivního vzdělávání, zaměřený především na předškoláky pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě, odstartuje v září a bude trvat dvacet osm měsíců. Připravilo jej Rodinné a komunitní centrum Chaloupka ve spolupráci s městem, jenž ve svých předchozích aktivitách zavedlo asistenty sociální inkluze. Jejich cílem je zabránit okolnostem, které zapříčiňují sociální vyloučení dětí.

„Asistenti pracovali nejen s dětmi, ale i jejich rodiči. Mimo jiné také pořádali různé mimoškolní aktivity pro rodiny. Čtyři z pěti asistentek si doplnily formální vzdělání, aby se staly aprobovanými učitelkami,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmanová. Do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání, který začal v září 2017, se zapojila pětice školek a středisko volného času v Ostravě Zábřehu.

„Projekt nám umožnil zaměstnat asistenta, díky kterému jsme mohli uskutečnit mnoho společných i netradičních akcí pro děti a rodiče. Zároveň se nám podařilo zkvalitnit spolupráci mateřské školy a rodiny tak, aby se docházka dětí stala pravidelnou, a děti byly připraveny na bezproblémový vstup na základní školu,“ sdělila ředitelka mateřské školy Požární Lenka Anežková.

Podpora inkluzivního vzdělávání navazuje právě na pilotní projekt. K původním šesti subjektům se připojí další tři instituce, a to dvě mateřské školy v Ostravě Jihu a jedna ve Vítkovicích. Asistenti budou poskytovat větší podporu zejména dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, u kterých je předpoklad, že by mohly být ohroženy neúspěchem po nástupu do základní školy.

„Jednou z hlavních úloh projektu je sociální začleňování dětí předškolního a školního věku a předcházení jejich školní neúspěšnosti. Ze zkušenosti z práce s rodinami vím, jak moc je důležitá komplexní pomoc. Tu se nám v tomto projektu podařilo nastavit,“ dodala Edita Kozinová z Rodinného a komunitního centra Chaloupka, které je žadatelem o podporu. Centrum funguje v Ostravě v rámci rodinné politiky již patnáct let a mezi jeho aktivity patří mimo jiné poradenství pro pěstounské rodiny a vedení dětských skupin.

Mateřské školy zařazené do projektu se vybírají podle prokázané docházky dětí z cílové skupiny. Jedná se především o školky z městských obvodů, ve kterých se nachází většina sociálně vyloučených lokalit a s vysokou koncentrací socioekonomicky a kulturně znevýhodněného obyvatelstva, zejména romského etnika. Celkový rozpočet projektu sociální inkluze je téměř 16 milionů korun a je plně pokryt z evropských dotací. Město Ostrava bude fungovat jako partner bez finanční účasti.

Světlana Nedvědová