"Pokud se vláda rozhodne uzavřít nějaké provozy, budeme samozřejmě stoprocentně kompenzovat těmto sektorům jejich náklady," řekl Babiš. Podle Havlíčka se na scénářích podpory pracovalo celý víkend. Předpokládá, že po zasedání kabinetu budou představeny. Ocenil konstruktivní jednání se všemi partnery, asociacemi, svazy či ministerstvem financí.

Havlíček v neděli o kompenzacích například jednal s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou, přítomen byl za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Jednání se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), pod jejíž resort spadají například ubytovací služby. "Průběžně jsem v kontaktu také s panem (Vladimírem) Dlouhým z Hospodářské komory," řekl v neděli Havlíček.

Vláda bude dnes rozhodovat o změně stupně rizika z dosavadního třetího stupně, kdy většina podnikatelských činností funguje, na přísnější čtvrtý stupeň. Zatím není jasné, odkdy bude změna platit. Podle současné tabulky PES by až na výjimky platil zákaz maloobchodního prodeje či služeb.

Havlíček bude navrhovat, aby obchody bez ohledu na sortiment či umístění, na ulici nebo v obchodních centrech, mohly být dále v provozu, stejně jako služby. Otevřené by je navzdory tabulce PES chtěl nechat i v neděli. Provoz v neděli podporuje podle vyjádření pro Českou televizi i Babiš. Havlíček ale nechtěl předjímat konečné rozhodnutí.

Babiš kritizoval ministry

Babiš na tiskové konferenci rovněž řekl, že opakovaně žádal ministry, aby se před rozhodnutím vlády nevyjadřovali například k termínům chystaných opatření. Vládní představitelé se ve veřejných vystoupeních neshodují na termínu přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES), který by se mimo jiné pojí s výrazným omezením podnikatelské činnosti.

"Já jsem ministry opakovaně vyzýval na vládě, aby takhle nekomunikovali. Já jsem se nevyjádřil k žádnému dni, k ničemu. Zásadně odmítám vyjádřit se k něčemu, co neschválila vláda. Bohužel to tak je, já jim to asi nemůžu zakázat, i když jsem je opakovaně prosil, aby se takhle nevyjadřovali, ale jsou dospělí. Bohužel to vládě potom kazí, protože dávají nějaké návrhy, které jsou zbytečné, protože vláda rozhodne ve finále," uvedl Babiš.

Premiér následně informoval, že chce vládě navrhnout zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika.

Vláda příští týden projedná prodloužení programu Antivirus



Vláda projedná příští týden prodloužení programu Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na něž dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Kabinet bude ještě debatovat o tom, o kolik měsíců by se mělo poskytování podpory prodloužit. Po jednání tripartity to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) může podle stanovených podmínek EU program fungovat nejvýš rok, tedy maximálně do konce března.



"Vláda příští pondělí projedná prodloužení programu Antivirus. Uvidíme o kolik měsíců, je to otázka k diskusi," uvedl Babiš.



Ministerstvo práce tento týden podle Maláčové dokončí analýzu, které sektory a kolik peněz z programu čerpají. "Program Antivirus může podle dočasného rámce EU fungovat maximálně rok, tedy do konce března. Tím je dán rámec prodloužení," uvedla ministryně. Dodala, že Sněmovna by tento týden mohla pokračovat v projednávání návrhu novely s pravidly dlouhodobého kurzarbeitu. Maláčová chce usilovat o zkrácení lhůt, aby před svátky mohl novelu dostat Senát.



Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda plánovala opatření původně od listopadu, nedokázala se na něm ale shodnout. Termín zavedení odsunula na leden a do konce roku prodloužila program Antivirus. Výsledný vládní model kritizovali zaměstnavatelé, odbory i někteří ekonomové, poslanci k němu navrhli desítky změn. Ministerstvo práce připravilo ucelený návrh změn.



Z Antiviru, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech, 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy a 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.